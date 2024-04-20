ريال مدريد يدخل صفقة ضم ريان آيت نوري

بعد المان سيتي وعديد الأندية الأوروبية الكبيرة:

دخل اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني، خاصة بعد تألقه هذا الموسم بشكل ملفت للانتباه سواء مع فريقه وولفرهامبتون الإنجليزي أو مع المنتخب الوطني، حيث أصبح قطعة أساسية في التشكيلة الوطنية، خاصة وأنه لاعب متعدد المناصب وبإمكانه اللعب في الدفاع وحتى في الهجوم، علما أنه بدأ مشواره الرياضي كمهاجم صريح.

أكدت تقارير صحفية متخصصة أن الظهير الأيسر الجزائري، ريان آيت نوري، محط أنظار العملاق الإسباني، ريال مدريد، الذي يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقد جاء اهتمام ريال مدريد بآيت نوري نتيجة للمستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع وولفرهامبتون في “البريميرليغ” هذا الموسم.

وما يرفع من حظوظ ريان آيت نوري في الانتقال إلى فريق كبير كريال مدريد الإسباني أو مانشستر سيتي، أو حتى إلى نادٍ آخر كبير في أوروبا، هو أن وكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز، الذي نجح في عقد عدد من الصفقات خلال السنوات الماضية، كما تجمعه علاقة قوية مع مسؤولي الأندية الكبيرة في أوروبا، الأمر الذي ربما يُسهل أكثر إتمام هذه الصفقة في نهاية الموسم الحالي.

وكانت شبكة “سكاي سبورت” البريطانية أكدت، خلال الأيام القليلة الماضية، أن نادي مانشستر سيتي يُعد أقرب الأندية لضم ريان آيت نوري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على حساب أندية أخرى في إنجلترا لها رغبة كبيرة أيضاً في ضمه، على غرار ليفربول، مانشستر يونايتد، تشلسي، لكن يبدو أن اللاعب يبقى أقرب للانضمام إلى تشكيلة المدرب بيب غوارديولا وهذا لثلاثة أسباب.

يُعد نادي مانشستر سيتي أحد أكثر الأندية رغبة في ضم ظهير أيسر جديد في الميركاتو الصيفي القادم، مع التخبط الذي يعيشه المدرب بيب غوارديولا في خياراته لهذا المركز، حيث إن المدير الفني الاسباني يضطر في الكثير من المرات للاعتماد على الهولندي نثان آكي، والكرواتي يوسكو غفارديول، اللذان يلعبان في الأصل بمحور الدفاع، مع عدم اقتناعه أيضاً بخدمات مواطنه سيرجيو غوميز، الذي سيرحل بنسبة كبيرة نهاية الموسم، ما يعني أن الدخول القوي لبطل أوروبا الموسم الماضي للحصول على خدمات ريان آيت نوري يعد أمراً طبيعياً ومنتظراً.