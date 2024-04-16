-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إدارة ولفرهامبتون ضبطت اسم اللاعب الذي سيخلف آيت نوري

علي بهلولي
  • 178
  • 0
إدارة ولفرهامبتون ضبطت اسم اللاعب الذي سيخلف آيت نوري
ح.م
بان جونسون.

شرعت إدارة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي في البحث عن خليفة، لاعبها الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

جاء ذلك على خلفية تصارع ثلاثة أندية إنجليزية عملاقة، لِانتداب مدافع “الخضر” في الصّيف المقبل.

وأدرجت إدارة نادي ولفرهامبتون في مفكّرتها اسم اللاعب المحلّي بان جونسون، مدافع نادي وست هام الإنجليزي، لِيكون خليفة لِآيت نوري.

ويرتبط اللاعب بان جونسون (24 سنة) مع نادي “المطارق” بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصّيف المقبل.

ووفقا لِتقرير نشره الموقع البريطاني “هيتش فوتبال”، الثلاثاء، فإن إدارة نادي “الذّئاب” في مسعاها للاستفادة من خدمات اللاعب بان جونسون، ستصطدم بِمُنافسة قوية من قبل فريقَي إيفرتون وتوتنهام الإنجليزيَين.

مقالات ذات صلة
 هذا هو مركز الجمبازية الجزائرية نمور في الترتيب الدولي قبل الجولة الأخيرة لكأس العالم

 هذا هو مركز الجمبازية الجزائرية نمور في الترتيب الدولي قبل الجولة الأخيرة لكأس العالم

عمورة يصاب بعقم في التسجيل والصناعة.. والإبداع

عمورة يصاب بعقم في التسجيل والصناعة.. والإبداع

المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواصل تحضيراته تحسبا لدورة شمال إفريقيا

المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواصل تحضيراته تحسبا لدورة شمال إفريقيا

الموريتاني بيدة يدير مباراة “نهضة بركان” واتحاد العاصمة

الموريتاني بيدة يدير مباراة “نهضة بركان” واتحاد العاصمة

طواف الجزائر 2024.. اتحادية الدراجات تكشف عن مسار الطبعة الـ24

طواف الجزائر 2024.. اتحادية الدراجات تكشف عن مسار الطبعة الـ24

نحو مشاركة بلوزداد و”سوسطارة” في المنافسة الإفريقية الجديدة

نحو مشاركة بلوزداد و”سوسطارة” في المنافسة الإفريقية الجديدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد