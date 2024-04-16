إدارة ولفرهامبتون ضبطت اسم اللاعب الذي سيخلف آيت نوري

شرعت إدارة نادي ولفرهامبتون الإنجليزي في البحث عن خليفة، لاعبها الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

جاء ذلك على خلفية تصارع ثلاثة أندية إنجليزية عملاقة، لِانتداب مدافع “الخضر” في الصّيف المقبل.

وأدرجت إدارة نادي ولفرهامبتون في مفكّرتها اسم اللاعب المحلّي بان جونسون، مدافع نادي وست هام الإنجليزي، لِيكون خليفة لِآيت نوري.

ويرتبط اللاعب بان جونسون (24 سنة) مع نادي “المطارق” بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصّيف المقبل.

ووفقا لِتقرير نشره الموقع البريطاني “هيتش فوتبال”، الثلاثاء، فإن إدارة نادي “الذّئاب” في مسعاها للاستفادة من خدمات اللاعب بان جونسون، ستصطدم بِمُنافسة قوية من قبل فريقَي إيفرتون وتوتنهام الإنجليزيَين.