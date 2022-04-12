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الجزائر

وزارة التربية تعرض على أصحاب عقود ما قبل التشغيل منصبا جديدا

الشروق أونلاين
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وزارة التربية تعرض على أصحاب عقود ما قبل التشغيل منصبا جديدا
أرشيف
تعبيرية

شرعت مديريات التربية عبر الوطن في إجراءات إدماج الأعوان المتعاقدين في منصب “مشرف التربية” المستحدث في المدارس الابتدائية. بناء على رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية.

وتنصّ هذه الرخصة الاستثنائية على إدماج الأعوان المنتسبين في جهاز المساعدة على الإدماج المهني في رتب أدنى من مستويات تأهيلهم.

ويشترط لإتمام الإدماج، موافقة المعنيين بشكل صريح على هذا الإجراء. وعدم مطالبتهم مستقبلا بمراجعة وضعيتهم الإدارية.

ويوقّع المعنيّون بالإدماج تعهّدا بالتنازل عن التوظيف في رتبة مناسبة لشهاداتهم، والموافقة على تنزيل رُتَبِهم. مع عدم المطالبة بمراجعة وضعيتهم لاحقا.

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