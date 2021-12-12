مديرية الشرطة: توقيف 14 عنصرا من حركة رشاد بالأغواط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الأحد، توقيف 14 شخصا ينشطون لحساب التنظيم الإرهابي “رشاد”، بولاية الأغواط بعد تحقيقات أكدت تحريضهم ضد الوحدة الوطنية وتلقي أموال من الخارج.

بيان المديرية العامة للأمن الوطني

تمكنت مصالح الأمن الوطني ممثلة في أمن ولاية الأغواط، خلال هذا الأسبوع من توقيف 14 شخصا ينشطون لحساب التنظيم الإرهابي “رشاد،” كانوا يمارسون التحريض عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، من خلال نشر أخبار ومعلومات كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، الإشادة بالأعمال الإرهابية، الدعوة إلى التجمهر والإخلال بالنظام والأمن العام.

نتائج التحقيق في القضية، التي عولجت بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بمديرية الشرطة القضائية، وتحت التوجيه الدائم للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، بيّنت أن المشتبه فيهم تلقوا دعما ماليا وتمويلا من داخل وخارج الوطن، مقابل نشاطهم الهدّام، وترويجهم لمضامين تحريضية عبر الفضاء السيبرياني، بغية زعزعة الاستقرار وتضليل الرأي العام الوطني.

تم حجز بحوزة عناصر الشبكة الإرهابية، الأغراض التالية:

– نسخ من مؤلفات تحريضية.

– أجهزة إعلام آلي.

– هواتف نقالة.

– دعائم إلكترونية.

– آلة تصوير رقمية.

– وصولات دفع قدّرت بقيمة 289 مليون سنتيم.

بعد استكمال إجراءات التحقيق، قُدِّمَ المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية، عن جناية نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العام، تلقي أموال من داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها والتحريض على التجمهر غير المسلح.