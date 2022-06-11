مدير وكالة الفضاء الروسية: أوكرانيا تعرقل تصدير الحبوب من أجل نشر المجاعة

اتهم مدير وكالة الفضاء الروسية ديميتري روغوزين، أوكرانيا بعرقلة تصدير حبوبها من أجل التسبّب في حدوث مجاعات في العالم.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام روسية، فقد اعتبر روغوزين أن السلطات الأوكرانية تعرقل تصدير الحبوب عبر محاصرة مداخل موانئها.

وقال روغوزين:”بالطبع يجب الإشارة أيضا إلى دور الغرب. بسبب عقوباته التي لا تسمح بنقل الحبوب على متن السفن الروسية”.

نائب في البرلمان الروسي يقترح “اختطاف” وزير دفاع في الناتو

وفي 1 جوان 2022، اقترح عضو في البرلمان الروسي اختطاف وزير دفاع بإحدى دول حلف الناتو، ونقله إلى موسكو. لاستجوابه بخصوص “الأوامر” التي أعطاها الغرب لأوكرانيا، حسبه.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، قال أوليغ موروزوف العضو في حزب روسيا الموحدة، إن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا لروسيا.

وأضاف موروزوف في حديث لبرنامج تلفزيوني على قناة حكومية محلية:”هناك مخطط خيالي أفكر فيه. وهو أن وزير دفاع ما من إحدى دول حلف الناتو سيسافر إلى أوكرانيا للحديث مع فولوديمير زيلينسكي”.

وتابع :”لكنه لن يصل إلى هناك وسيستيقظ في مكان ما في موسكو”. لتسأله مقدمة البرنامج:”هل تعني أن نخطفهم؟”، فيجيبها: “نعم. وعندها سنعرف من أعطى أي أمر لمن”.

رئيس وكالة الفضاء الروسية: يمكننا تدمير جيوش الناتو في ظرف نصف ساعة

وفي 8 ماي 2022، هدّد رئيس وكالة الفضاء الروسية ديميتري روغوزين، بأن بلاده قادرة على تدمير جيوش حلف الناتو في خلال نصف ساعة، في حالة اندلاع حرب نووية.

وحسب ما نقله موقع “برافدا” الإخباري الروسي عن روغوزين، فقد دعا المتحدث بالموازاة مع تهديده، إلى عدم السماح بحدوث مثل هذا السيناريو.

وقال روغوزين: “في حرب نووية سيتم تدمير دول الناتو من جانبنا خلال نصف ساعة. لكننا يجب ألا نسمح بذلك”.

وأضاف:”سيتعيّن علينا هزيمة هذا العدوّ الأكثر قوة اقتصاديًا وعسكريًا. بالأسلحة والمعدّات التقليدية”.

“ناسا” تؤكد استمرار تعاونها مع روسيا في وكالة الفضاء الدولية

في 2 أفريل 2022، أكّدت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” استمرارها في التعاون مع شركات الفضاء في روسيا. على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك في رسالة وجّهتها إدارة “ناسا” إلى مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ديميتري روغوزين.

وكان روغوزين قد وجّه طلبا إلى “ناسا” برفع العقوبات عن عدد من شركات الفضاء والصواريخ الروسية المشاركة في وكالة الفضاء الدولية.

وقالت “ناسا” في رسالتها:”الحفاظ على استمرارية وأمان عمليات وكالة الفضاء الدولية، هي أولوية بالنسبة للولايات المتحدة”.

بناء على ذلك، سيتستمرّ تعاون “ناسا” مع جميع شركات الفضاء وصناعة الصواريخ الروسية. في إطار عمليات التنسيق الجارية على مستوى وكالة الفضاء الدولية، تضيف الرسالة.

روسيا تحذّر من سقوط محطة الفضاء الدولية بسبب العقوبات الغربية

ويوم 12 مارس، حذّر رئيس وكالة الفضاء الروسية ديميتري روغوزين من أنّ العقوبات الغربية المفروضة على بلاده قد تسبّب سقوط محطة الفضاء الدولية.

وحسب ما نشره في حسابه على تلغرام. قال روغوزين إنّ العقوبات ستؤدي إلى حدوث اضطراب في تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزوّد محطة الفضاء الدولية”.

وأوضح المتحدث أنّ تأثّر الجزء الروسي من المحطة، قد يتسبب في نزول محطة الفضاء الدولية التي يبلغ وزنها 500 طنّا في البحر. أو في مكان ما من اليابسة.

كما أرفق رئيس وكالة الفضاء الروسية، منشوره بخريطة للعالم تظهر المكان المحتمل لسقوط المحطة. وقال إنه سيكون بعيدا عن معظم الأراضي الروسية.

روغوزين نفسه، كان قد هدّد صيف العام الماضي، بانسحاب روسيا من محطة الفضاء الدولية مع حلول العام 2025. في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها عن موسكو في مجال التعاون الفضائي.

وقال روغوزين في كلمة أمام أعضاء البرلمان الروسي يوم 6 جوان 2021: “تواجه روسيا صعوبة في إطلاق بعض أقمارها الصناعية بسبب العقوبات الأمريكية التي تحول دون استيراد روسيا مجموعات معيّنة من الرقائق الدقيقة اللازمة لبرنامجها الفضائي”.