مذكرة تفاهم جديدة بين سوناطراك وإيني لتعزيز التعاون في هذه المجالات

وقّع مجمع سوناطراك وشركة إيني الإيطالية، يوم أمس الأربعاء في العاصمة روما، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات المحروقات، والانتقال الطاقوي، وتطوير الطاقات المتجددة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إيطاليا.

وحسب ما جاء في بيان صادر عن المجمع، فإن مراسم التوقيع جرت بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حيث وقّع المذكرة كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي، والرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي،.

وتعكس هذه المذكرة، حسب البيان، الإرادة المشتركة للبلدين في توسيع التعاون بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز الأمن الطاقوي لكلا الجانبين.

وتلتزم سوناطراك وإيني من خلال هذا الاتفاق بتوطيد الشراكة في تثمين الموارد الطاقوية الجزائرية، من خلال إبرام عقود جديدة تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز، وهو ما سيسهم في تمديد عقود تصدير الغاز نحو إيطاليا.

وفي جانب الانتقال الطاقوي، تعتزم الشركتان تحديد مبادرات جديدة في مجال الطاقات المتجددة، ما يعكس توجهًا مشتركًا نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

ويأتي هذا الاتفاق بعد توقيع الطرفين مؤخرًا على عقدين يتعلقان برقعتي زمول الكبر ورقان 2، واللذين من المتوقع أن يساهما في رفع إنتاج الغاز بـ5.5 مليار متر مكعب سنويًا في أفق سنة 2028، إلى جانب المبادرات التي تشملها مذكرة التفاهم الموقعة يوم أمس.