مذكرة تفاهم جزائرية–نيجرية لتعزيز التعاون في قطاع المحروقات

وقّعت الجزائر وجمهورية النيجر، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال المحروقات تهدف إلى ترقية التعاون الثنائي عبر تطوير مشاريع مشتركة على امتداد سلسلة القيمة، بما يشمل الاستكشاف والإنتاج والدراسات الجيولوجية وتبادل المعلومات التقنية والعلمية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الشركات الوطنية في البلدين.

وجرى التوقيع على المذكرة من قبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير البترول لجمهورية النيجر، حماد تيني، في إطار توسيع مجالات الشراكة الثنائية على أساس المنفعة المتبادلة واحترام التشريعات المعمول بها في كلا البلدين.

كما تشمل مجالات التعاون مواصلة نشاطات البحث والاستكشاف بحقل كفرا شمال النيجر، والعمل على تحديث وتحسين أداء مصفاة سوراز، إلى جانب تطوير المركب البتروكيميائي بدوسو، فضلاً عن التنسيق في تنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، مع تبادل الخبرات في الجوانب التقنية والبيئية المرتبطة به.

وتنص المذكرة كذلك على تعزيز التعاون في مجالات التكوين ونقل التكنولوجيا، من خلال تنظيم برامج تدريبية وتبادل الخبراء، إضافة إلى تطوير الشراكات بين المؤسسات الوطنية، على غرار سوناطراك ونفطال وسونيديب، بما يشمل أنشطة النقل والتخزين والتوزيع وتأمين سلاسل الإمداد.

وجاء توقيع هذه المذكرة على هامش انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–النيجرية للتعاون، المنعقدة يومي 23 و24 مارس، برئاسة مشتركة بين الوزير الأول، سيفي غريب، ونظيره النيجري، علي لمين زين، وبمشاركة وفد وزاري هام يضم عدداً من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين.

وسبق ذلك إجراء وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، محادثات ثنائية مع وزير البترول النيجري، حماد تيني، ووزير المناجم، أبارشي عثمان، تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات المحروقات والمناجم.