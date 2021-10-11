مرافقة التلاميذ خلال الإطعام ضمن المهام التربوية للأستاذ

مراسلة لقطاع التربية الوطنية تؤكد:

طفت مرة أخرى قضية مرافقة التلاميذ بالطور الابتدائي خلال فترة الإطعام على السطح، أياما قليلة عن الدخول المدرسي الجديد، وذلك بعد ما تم تسجيل عزوف الأساتذة في بعض المدارس، عن مرافقة التلاميذ خلال فترة الإطعام.

وفي هذا الصدد، وجهت إحدى مديريات التربية مراسلة إلى مديري المدارس ومفتشي التعليم الابتدائي، تدعوهم من خلالها إلى ضرورة السهر على مرافقة التلاميذ خلال فترة الإطعام، حيث أشارت المراسلة في هذا الشأن أن “تسريح التلاميذ خلال فترة الإطعام أو الراحة ممنوع قانونا”، وذلك “لما يشكله من خطورة على أمن وسلامة التلاميذ”.

وأوضحت المراسلة أن عملية المرافقة “تدخل في صميم المهام التربوية المنوطة بهم والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 18-03 لاسيما المادة 1 التي تنص على أن المطعم المدرسي مرفق لضمان تغذية مدرسية سليمة باعتبارها نشاطا اجتماعيا مكملا للفعل التربوي والبيداغوجي”.

كما أشارت ذات المراسلة إلى المادة 22 التي تنص على مرافقة مستخدمي التعليم وإدارة المدرسة الابتدائية والتغذية المدرسية للتلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي خلال فترة الإطعام وعليه – تقول المراسلة – فإن عملية المرافقة “تدخل في الأداء التربوي للأساتذة”، وطالبت المراسلة من مفتشيها بضرورة متابعة القضية ميدانيّا.

من جهتهم، طرح الأساتذة إشكالية نوع آخر، كون المرسوم المذكور سالفا، يتحدث – حسبهم – على مرافقة التلاميذ خلال فترة الإطعام داخل المطعم وليس خارجه، فيما تساءل آخرون عن علاقة تسريح التلاميذ بمرافقتهم خلال فترة الإطعام؟ “أم أن المقصود هنا هو حراسة التلاميذ في الساحة بعد خروجهم من المطعم“.