-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
مراسلة لقطاع التربية الوطنية تؤكد:

مرافقة التلاميذ خلال الإطعام ضمن المهام التربوية للأستاذ

ع. تڤمونت
  • 383
  • 0
مرافقة التلاميذ خلال الإطعام ضمن المهام التربوية للأستاذ
أرشيف

طفت مرة أخرى قضية مرافقة التلاميذ بالطور الابتدائي خلال فترة الإطعام على السطح، أياما قليلة عن الدخول المدرسي الجديد، وذلك بعد ما تم تسجيل عزوف الأساتذة في بعض المدارس، عن مرافقة التلاميذ خلال فترة الإطعام.

وفي هذا الصدد، وجهت إحدى مديريات التربية مراسلة إلى مديري المدارس ومفتشي التعليم الابتدائي، تدعوهم من خلالها إلى ضرورة السهر على مرافقة التلاميذ خلال فترة الإطعام، حيث أشارت المراسلة في هذا الشأن أن “تسريح التلاميذ خلال فترة الإطعام أو الراحة ممنوع قانونا”، وذلك “لما يشكله من خطورة على أمن وسلامة التلاميذ”.

وأوضحت المراسلة أن عملية المرافقة “تدخل في صميم المهام التربوية المنوطة بهم والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 18-03 لاسيما المادة 1 التي تنص على أن المطعم المدرسي مرفق لضمان تغذية مدرسية سليمة باعتبارها نشاطا اجتماعيا مكملا للفعل التربوي والبيداغوجي”.

كما أشارت ذات المراسلة إلى المادة 22 التي تنص على مرافقة مستخدمي التعليم وإدارة المدرسة الابتدائية والتغذية المدرسية للتلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي خلال فترة الإطعام وعليه – تقول المراسلة – فإن عملية المرافقة “تدخل في الأداء التربوي للأساتذة”، وطالبت المراسلة من مفتشيها بضرورة متابعة القضية ميدانيّا.

من جهتهم، طرح الأساتذة إشكالية نوع آخر، كون المرسوم المذكور سالفا، يتحدث – حسبهم – على مرافقة التلاميذ خلال فترة الإطعام داخل المطعم وليس خارجه، فيما تساءل آخرون عن علاقة تسريح التلاميذ بمرافقتهم خلال فترة الإطعام؟ “أم أن المقصود هنا هو حراسة التلاميذ في الساحة بعد خروجهم من المطعم“.

مقالات ذات صلة
“السلطة المستقلة” ستضمن المساواة بين مترشّحي المحليات

“السلطة المستقلة” ستضمن المساواة بين مترشّحي المحليات

هكذا تعسفت فرنسا في إفراغ اتفاقية 1968 من محتواها

هكذا تعسفت فرنسا في إفراغ اتفاقية 1968 من محتواها

نجل خالد نزار أمام القضاء في 21 أكتوبر

نجل خالد نزار أمام القضاء في 21 أكتوبر

خبير: إستراتيجية ماكرون في النفوذ فشلت

خبير: إستراتيجية ماكرون في النفوذ فشلت

10 ملايين أورو لترحيل “الحراقة” الجزائريين

10 ملايين أورو لترحيل “الحراقة” الجزائريين

كهل يذبح والدته وشقيقته بسطيف

كهل يذبح والدته وشقيقته بسطيف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد