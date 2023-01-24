مرسوم رئاسي: هذه هي الشبكة الاستدلالية الجديدة لأجور الموظفين

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تعديل الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين. من أجل تطبيق الزيادات المقرّرة في الرواتب عامي 2023 و2024.

وينصّ المرسوم المؤرخ في 16 جانفي 2023، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 3)، على تعديل الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين ابتداء من 1 جانفي 2023 بالشكل التالي:

كما ينصّ نفس المرسوم، على تعديل الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين ابتداء من الفاتح جانفي 2024، بالشكل التالي:

وأقرّ الرئيس تبون في اجتماع لمجلس الوزراء شهر ديسمبر الماضي، زيادات جديدة في أجور الموظفين. وتطبّق هذه الزيادات عامي 2023 و2024. وتتراوح قيمتها بين 4500 دينار و8500 دينار، في كل سنة، حسب رُتب الموظفين.

وستمسّ الزيادات الجديدة في أجور الموظفين نحو مليونين و800 ألف من عمال الوظيف العمومي، حسب ما أكده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة.