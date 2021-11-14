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مرشح يميني للرئاسة الفرنسية يستفز الجزائريين مجددا

الشروق أونلاين
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مرشح يميني للرئاسة الفرنسية يستفز الجزائريين مجددا
ح.م
السياسي الفرنسي إيرك سيوتي

قال المرشح  اليميني للانتخابات الرئاسة الفرنسية، إريك سيوتي، في تصريح جديد مستفز  للجزائريين “إن فرنسا جلبت التقدم للجزائر”، مضيفا أنه الوحيد الذي لم يصوت لإيمانويل ماكرون في الجولة الثانية في انتخابات 2017.

وقال سيوتي، الأحد، في حوار مع صحيفة “لوبوان” الفرنسية “كنت المرشح اليميني الوحيد الذي لم يصوت لإيمانويل ماكرون في الجولة الثانية عام 2017 ، لأنه تحدث عن” جرائم ضد الإنسانية “ارتكبتها فرنسا في الجزائر”.

وتابع قائلا: “إن الدولة الفرنسية جلبت التقدم للجزائر”، في رد على تصريحات ماكرون التي اعترف فيها خلال حملته في رئاسيات 2017 بارتكاب فرنسا جرائم ضد الانسانية في الجزائر”.

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