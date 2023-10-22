مرشّح الرئاسيات الفرنسية السابق: لا تدعموا العدوان باسم الشعب الفرنسي
عبّر مرشّح الرئاسيات الفرنسية السابق جون لوك ميلونشون يوم الأحد، عن رفضه لزيارة رئيسة البرلمان الفرنسي إلى تل أبيب، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين.
ونشر ميلونشون مقطع فيديو لاحتجاجات الفرنسيين ضد العدوان الصهيوني الذي يتواصل منذ 16 يوم، وأرفقه بالقول:”هذه هي فرنسا”.
وتابع ميلونشون يقول:”بالمقابل، السيدة Braun-Pivet (رئيسة البرلمان) ماكثة في تل أبيب، من أجل تشجيع العدوان”. مردفا:”ليس باسم الشعب الفرنسي”.
ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة لليوم السادس عشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1400 قتيل.
Voici la France. Pendant ce temps Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Pas au nom du peuple français ! pic.twitter.com/ruxMujq14k
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 22, 2023