مركز “في.أف.أس غلوبال”: تقديم طلبات فيزا بدون مواعيد لهذه الفئة

مركز “في.أف.أس غلوبال”

أعلن مركز “في.أف.أس غلوبال” لخدمات التأشيرة الفرنسية، أنه بإمكان أزواج المواطنين الفرنسيين ومواطني الإتحاد الاوروبي وأطفالهم دون 18 سنة التقدم لطلب التأشيرة بدون أخذ موعد مسبق.

وأعلن المركز في بيان له أن المرتبطين بأزواج فرنسيين ومن مواطني الاتحاد الأوروبي، وأطفالهم الأقل من 18 سنة، بإمكانهم القدوم دون موعد إلى المركز بالجزائر العاصمة لتقديم طلب التأشيرة ويجب عليهم تقديم المستندات الداعمة المناسبة لحالتهم.

1- أزواج المواطنين الفرنسيين يجب أن يقدموا الوثائق التالية: عقد الزواج مستخرج من بلدية فرنسية، نسخة من البطاقة التعريف أو جوزا سفر الزوج الفرنسي.

2- أزواج مواطني الاتحاد الأوروبي: نسخة من عقد الزواج، شهادة عائلية، نسخة من بطاقة تعريف أو جواز سفر الزوج المقيم بإحدى دول الاتحاد الاوروبي.

3- الأطفال أقل من 18 سنة: نسخة من بطاقة التعريف وزواج السفر للوالدين، شهادة ميلاد الطفل، ودفتر عائلي.

4- الأطفال أبناء رعية من رعايا الاتحاد الاوروبي: نسخة من بطاقة التعريف وزواج السفر للوالدين، شهادة عائلية ودفتر عائلي.

وأوضح المركز أن الطلب الأولي على مستوى موقعه الالكتروني ضروري وعلى طالب التأشيرة أن يقوم بطبعه واستخراجه.

هذا جديد مركز “في.أف.أس غلوبال” حول التأشيرة الفرنسية

وكان مركز “في.أف.أس غلوبال” لخدمات التأشيرة الفرنسية، قد أعلن يوم 29 سبتمبر 2021، عن استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تجديد تأشيراتهم القصيرة ومن يقدمون طلبا أولا للحصول عليها.

وأوضح المركز في منشور على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن حاملي التأشيرة السياحية القصيرة بإمكانهم التقدم لطلب تجديدها.

وجاء في المنشور “نبلغ عملائنا أن تحديد موعد لفئة” تجديد الإقامة القصيرة “أصبح متاحًا الآن لجميع الأشخاص الذين لديهم تأشيرة سابقة صادرة عن فرنسا، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحية هذه التأشيرة أو فترة سريانها”.

كما أوضح المركز أن من يرغبون في تقديم أول طلب لتأشيرة الدخول لفرنسا بإمكانهم التقرب من المركز.

ودعا المركز زبائنه إلى التقدم لأخذ المواعيد وفق الخطوات المعمول بها في الشركة لتفادي أي مشاكل قد تحدث.