مركز للتدليك والعناية الجسدية يتحول إلى وكر لترويج المخدرات بالعاصمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف ستة أشخاص حوًلوا مركزا للتدليك والعناية الجسدية بالعاصمة إلى وكر لترويج المخدرات.

وحسب مصالح الدرك الوطني للعاصمة فقد تم توقيف عصابة تنشط في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بمركز للتدليك والعناية الجسدية بالشراقة مكونة من 6 أشخاص من بينهم 4 نساء.

كما حجزت 48000 قرصا مهلوسا وقطعتين من الكيف المعالج ومبلغ مالي مقدر بـ 10 ملايين سنتيم مخبئين بإحكام في إحدى الغرف، بالاضافة إلى حجز سيارة سياحية و7 هواتف نقالة.

وتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة.