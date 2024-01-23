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اقتصاد

مزارع معسكر تصدّر البصل الجاف إلى تونس وليبيا

الشروق أونلاين
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مزارع معسكر تصدّر البصل الجاف إلى تونس وليبيا
أرشيف
البصل

صدّرت مزارع ولاية معسكر 5 آلاف قنطار من مادة البصل الجاف، إلى كل من تونس وليبيا. حسب ما أفاد به والي الولاية فريد محمدي.

وقال الوالي محمدي في تصريح لوسائل الإعلام على هامش إطلاق موسم زراعة البقول الجافة بالولاية:”تم في الآونة الأخيرة تصدير أزيد من 5 آلاف قنطار من البصل الجاف المنتج بالمنطقة. إلى دولتي تونس وليبيا الشقيقتين”.

وأشار والي معسكر في حديثه، إلى تسجيل إنتاج كبير من هذه المادة، خلال الموسم الفلاحي الماضي.

كما أبرز ذات المسؤول أن “الفلاحين الذين ينشطون بسهل غريس، قد استفادوا من تراخيص لتصدير منتوجهم من البصل الجاف إلى كل من تونس وليبيا”.

قبل أن يكشف عن “إطلاق عملية لتصدير كمية من مادة الثوم المنتج بالولاية، خلال الأيام المقبلة. بعد تسجيل إنتاج وفير من هذا المحصول”.

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