تعرف على 6 فوائد مذهلة لتناول البصل نيئا.. ولا تقلق بشأن الرائحة!

لطالما تحدث خبراء عن فوائد تناول البصل نيئا، لكن الكثيرين يفضلون طبخه تجنبا لرائحته الكريهة التي تبقى عالقة بالفم وتجعل الفرد يشعر بالإحراج من الآخرين.

من المعروف أن البصل أحد الأطعمة المميزة والمنتشر في أغلب موائد الطعام، حيث يتميز بانخفاض مؤشر الجلايسيمي (GI)، والذي يُعد المتحكم في ارتفاع نسبة مستوى السكر في الدم، وبالتالي المحافظة على مستويات السكر، هذا بجانب ارتباط البصل مع العديد من الفوائد الأخرى.

وبحسب تقرير نشره موقع WIO News فإن البصل النيء يحتوي على فيتامينات أكثر من المطبوخ، لذا، فإنه يمكن تناول الشاي الأخضر أو الماء بالليمون أو مضغ علكة خالية من السكر للتخلص من رائحة الفم.

وأورد التقرير 6 فوائد مذهلة للبصل النيئ وهي:

1. تعزيز المناعة

يعتبر البصل النيء مصدرا مهما للفيتامين سي، وبالتالي فإن تناوله يعزز جهاز المناعة.

2. تحسين الهضم

مليء بالألياف الغذائية، الضرورية لضمان الهضم الفعال والتخلص من سموم الجسم.

3. تعزيز صحة القلب

يحتوي البصل على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين، التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

4. تقوية البشرة

يساعد استهلاك البصل الخام على تقليل التجاعيد والبقع والتصبغ، التي تطرأ بسبب التقدم في العمر، مما يؤدي إلى بشرة نابضة بالحياة وصحية.

5. الوقاية من السرطان

يحتوي البصل الطازج على مركبات غنية بالكبريت ومضادات الأكسدة، التي تساعد في الوقاية من السرطان.

6. تحسين صحة العظام

يوفر البصل مصدرا غنيا بالمركبات، التي تحتوي على الكبريت، والتي تلعب دورا في تحسين صحة العظام.

في ذات السياق ينبغي أن نتكلم عن الأشخاص الذي يمنع عليهم تناول البصل نيئا، وهم حسب الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية الغدد الصماء، الذين يعانون من التهاب البنكرياس والمعدة وقرحة المعدة.

وتقول الخبيرة: “يجب الامتناع عن تناول البصل الطازج، لأنه يزيد من حموضة المعدة. لذلك يفضل تناول البصل المطبوخ على الرغم من انخفاض نسبة الفيتامينات فيه”.

وتضيف الأخصائية، عند عدم وجود ما يمنع أكل البصل، يمكن تناول بصلة متوسطة الحجم يوميا.