مزايا انضمام الجزائر لـ”آسيان” وفرص شراكة صناعية وتكنولوجية

تحدّث عن مبادلات بـ123.2 مليون دولار في 8 أشهر.. سفير ماليزيا:

أكد السفير الماليزي بالجزائر أن انضمام الجزائر لمنظمة “آسيان” من خلال توقيعها على معاهدة الصداقة والتعاون، يعدّ خطوة تاريخية ستسهم في بناء جسور تعاون أوسع مع دول جنوب شرق آسيا، وتمكّن من تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن ماليزيا، التي تتولى رئاسة “الآسيان” لعام 2025، ترى في هذه الخطوة فرصة لتطوير العلاقات الثنائية ودفعها نحو مجالات جديدة أكثر تنوعا وعمقا، كما شدّد على أن مجالات التعاون الاقتصادي الممكنة بين الجزائر وماليزيا متعددة وواعدة، وتشمل قطاعات الصيرفة الإسلامية، والأنظمة الحلال، والصناعة التحويلية، والتكنولوجيا الحديثة، والطاقة، مشيرا إلى أن البلدين يملكان إمكانات كبيرة لتطوير مشاريع مشتركة.

وكشف سفير ماليزيا بالجزائر، ريزاني اروان محمد مازلان، في كلمته بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الثامن والستين ويوم ماليزيا 2025، عن عمق العلاقات التاريخية بين ماليزيا والجزائر والتي تعود إلى عام 1964، مؤكدا أن البلدين شهدا خلال الأشهر الأخيرة توقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع فرص تعاون متاحة في مجالات الصيرفة الإسلامية، والأنظمة الحلال، والتصنيع المشترك، والتكنولوجيا، والتعاون الصناعي، بما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين الجانبين.

5 اتفاقيات ومذكّرات تفاهم مؤخرا.. وفرص للشراكة في الصناعة والتكنولوجيا

وأوضح السفير خلال حفل بفندق “السوفيتال” الجزائر العاصمة، مساء 13 أكتوبر 2025، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بدراي، أن ماليزيا تفخر بما يجمعها بالجزائر من علاقات صداقة راسخة، مشيرا إلى أن زيارة وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى كوالالمبور هذا العام، وتوقيعه على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، مثّلت محطة تاريخية فتحت آفاقا جديدة للتعاون بين الجزائر ودول المنطقة، في وقت تتولى فيه ماليزيا رئاسة “الآسيان” لعام 2025.

وقال مازلان إن ماليزيا ترى في انضمام الجزائر إلى المعاهدة فرصة لبناء جسور تعاون أوسع مع القارة الإفريقية، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 123.2 مليون دولار أمريكي بين جانفي وأوت 2025، منها 84.2 مليون دولار صادرات ماليزية نحو الجزائر، بزيادة 21.3 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت الواردات الماليزية من الجزائر 39 مليون دولار خلال الفترة نفسها، أغلبها من المنتجات البترولية.

كما أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد “نموا مطردا يعكس الثقة المتبادلة”، مؤكدا أن ماليزيا تتطلع إلى توسيع التعاون في قطاعات التمويل الإسلامي والصناعة التحويلية والطاقة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعود بالنفع على الطرفين.

وفي سياق متصل، دعا السفير الجزائريين إلى زيارة ماليزيا في إطار حملة “عام زيارة ماليزيا 2026″، التي تستهدف جذب 35.6 مليون سائح دولي، مبرزا تنوع التجارب التي تقدمها بلاده بين جمال الطبيعة وغنى الثقافة وتعدد الأعراق المتعايشة بانسجام.

وأضاف مازلان أن “الطعام الماليزي الذي يتذوقه الضيوف ليس مجرد وجبة، بل هو قصة أمة متنوعة ومضيافة”، معلنا عن تنظيم أسبوع المأكولات الماليزية في الجزائر من 14 إلى 17 أكتوبر 2025 في مطعمي المرجان و”Ô 92 ” بفندق سوفيتال الجزائر، لإتاحة الفرصة أمام الجزائريين لاكتشاف ثراء المطبخ الماليزي وتنوع ثقافاته.

وختم السفير كلمته بتوجيه التحية لأفراد الجالية الماليزية المقيمين في الجزائر، قائلاً: “أنتم نبض وطننا في الخارج، واصلوا نشر دفء ثقافتنا وروح ماليزيا أينما كنتم”.