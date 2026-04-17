مسؤولون سابقون لوفاق سطيف ومولودية العلمة يواجهون تهما ثقيلة

ملفاتهم في محكمتي سيدي امحمد والعلمة

كشفت مصادر موثوقة لـ”الشروق”، أن إدارة “سونلغاز” المالكة لنادي وفاق سطيف حولت أمام نيابة الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بالعاصمة، ملف نادي وفاق سطيف بعد أن اكتشفت تجاوزات بالجملة وخاصة من الجانب المالي في تسيير النادي. وبحسب ذات المصادر، فإن مؤسسة “سونلغاز” حوّلت ملف وفاق سطيف للقطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة بعد التدقيق في كل الفواتير والحسابات والتعاملات المالية الإدارات السابقة المتعاقبة على تسيير نادي وفاق سطيف منذ سنة 2013 إلى غاية توقيع اتفاقية بيع أسهم نادي “الكحلة” والبيضاء لمؤسسة “سونلغاز”.

كما أشارت مصادرنا الموثوقة، أن قاضي التحقيق لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد سوف يباشر قريبا في الاستماع لكل المسؤولين السابقين في النادي السطايفي وكذالك لبعض المساهمين الذين ثبت تورطهم في القضايا المشبوهة في النادي السطايفي.

كما أشارت مصادرنا، أن العديد من الوثائق المدرجة في الملف الثقيل الموجود على مكتب قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، تورط بعض المسؤولين السابقين في نادي وفاق سطيف.

كما أكدت ذات المصادر، أن المسؤولين في شركة “سونلغاز” المالكة لنادي وفاق سطيف، قررت بعد نهاية الحالي، بإجراء تغيرات جذرية في نادي وفاق سطيف، وعلى جميع المستويات، خاصة في تركيبة الطاقم المسير للنادي، حيث ستقوم بانتداب أشخاص أكفاء توكل لهم مهمة إعادة الوفاق السطايفي إلى السكة الصحيحة. كما أكدت مصادرنا، أن المسؤولين في شركة “سونلغاز”، ليست لهم أي نية في الوقت الحالي بالاتصال أو التفاوض مع أي شخص سبق له العمل في وفاق سطيف واسمه مدون في الملف المتواجد على مكتب قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد.

وفي سياق قانون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في 20 فيفري 2006، أن قاضي التحقيق لدى محكمة العلمة بسطيف باشر بالاستماع للمسؤولين السابقين في نادي مولودية العلمة، حيث وجهت لهؤلاء المسؤولين من بينهم 3 أشخاص تقلدوا منصب رئاسة النادي تهم اختلاس أموال النادي تقدر بأكثر من 60 مليار سنتيم وإبرام صفقات مع اللاعبين بطرق غير قانونية والتزوير واستعمال المزور في عقود اللاعبين وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، والتبديد العمدي للأموال العمومية والمشاركة في التبديد وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.

وبحسب مصادرنا، فإنه على إثر معلومات واردة حول شبهات فساد على مستوى نادي مولودية العلمة، تتعلق بتورط العديد من المسوؤلين السابقين في النادي في أبرام عقود مع اللاعبين مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام العقود، نتج عنها اختلاس أموال النادي تقدر بأكثر من 60 مليار سنتيم، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصالح الأمنية المختصة في سطيف. وبحسب مصادرنا، فإن من بين هؤلاء المسؤولين يوجد 3 رؤساء تعاقبوا على تسير النادي يواجهون تهما ثقيلة قد تكون سببا في إيداعهم السجن… القضية للمتابعة.