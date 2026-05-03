مسؤولو الزمالك يرفضون معاقبة اللاّعبين عقب الهزيمة القاسية ضدّ الأهلي

خوفاً من التأثير على معنوياتهم قبل نهائي "الكاف" أمام اتّحاد العاصمة

يرفضُ القائمون على شؤون نادي الزّمالك المصري فرض أيّ عقوبة مالية على اللاّعبين في الوقت الحالي، عقب السّقوط داخل الديار بثلاثية دون رد أمام الأهلي في إطار البطولة المحليّة، وذلك بهدف عدم التأثير على معنويات المجموعة عشيّة التنقّل إلى الجزائر لخوض لقاء ذهاب نهائي كأس الاتّحاد الإفريقي ضدّ اتّحاد العاصمة، السبت المقبل، على ملعب “5 جويلية” الأولمبي، حيث يسعى القائمون على الزمالك لضمان أفضل جاهزية للاّعبين قبل الموعد القارّي.

ومعلومٌ أنّ نادي الزمالك، الذي يحتلّ صدارة ترتيب البطولة في مصر برصيد 50 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة مع نادي بيراميدز، الذي يجمع بدوره ذات الرّصيد من النّقاط، بينما يأتي الأهلي ثالثاً برصيد 47 نقطة، كان قد تجرّع هزيمة مُرّة ضدّ الأهلي بثلاثية نظيفة، الجمعة، على ملعب “القاهرة الدولي”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري، سيحلّ بالجزائر يوم الأربعاء 6 ماي عبر رحلة خاصّة، لخوض ذهاب نهائي كأس الاتّحاد الإفريقي ضدّ اتحاد العاصمة في التّاسع من ذات الشهر على ملعب “5 جويلية” الأولمبي، على أن يُلعب لقاء الإياب يوم 16 من ماي على ملعب “القاهرة الدولي”.

وقال خالد الغندور، إنّ مسؤولي النّادي يرفضون فرض عقوبات مالية على اللاّعبين عقب الخسارة بثلاثية أمام الأهلي، على اعتبار أنّهم يرفضون اختزال جُهد موسم طويل، مطالبين المجموعة بضرورة الاستفاقة وتعويض الجماهير والفوز في المباراتين المتبقيّتين وحسم لقب البطولة أمام سموحة في المباراة المقرّرة الثلاثاء ثم ضدّ سيراميكا كليوباترا بتاريخ 20 ماي.

وكان الاتّحاد الإفريقي لكرة القدم قد عيّن الموريتاني دحان بيدا، حكمًا لمباراة ذهاب نهائي كأس “الكاف” بين اتّحاد العاصمة والزّمالك، المقرّرة يوم 9 ماي على ملعب “5 جويلية” الأولمبي، يُساعده في مهامه الأنغولي غيرسون دوس سانتوس والكاميروني إلفيس نغوي مساعدًا ثانيًا، إضافة إلى الموريتاني عبد العزيز بوه الذي سيكون حكمًا رابعًا، كما تمّ تعيين الغاني دانيال لاريا حكمًا على تقنية الفيديو، والموريتاني باباكار سار مساعدا له، إضافة إلى الكيني ديكينز مميزا نياغروا الذي سيكون مساعدًا ثانياً على التقنية، كما اختير الأوغندي هارونا مواندا مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يُراقب حكّام المباراة الإثيوبي ليديا تافيسي أبيبي.