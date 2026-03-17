مسؤول أمني أمريكي يستقيل احتجاجا على حرب إيران

جوزيف كينت

أعلن مدير المركز القومي لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة جوزيف كينت يوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، احتجاجا على الحرب الأمريكية ضد إيران.

وقال كينت عبر حسابه في “إكس”:”بعد تفكير طويل، قررت الاستقالة من منصبي كمدير للمركز القومي لمكافحة الإرهاب، اعتبارًا من اليوم”.

مضيفا:”لا يمكنني أن أؤيد الحرب الجارية في إيران بضمير حي. لأن هذه البلاد لم تشكّل أي تهديد وشيك لأمتنا، ومن الواضح أننا بدأنا الحرب بسبب الضغوط التي مارستها إسرائيل وجماعتها الضاغطة”.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.

عراقجي: أمريكا استخدمت مسيّرة شبيهة بمسيراتنا ضد دول عربية

