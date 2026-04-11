 مسؤول أميركي: واشنطن لم توافق على “خطوط إيران الحمراء”

قال مسؤول أميركي، السبت، إن واشنطن لم توافق على أي خطوط حمراء وضعتها إيران للتفاوض، ولم يتم الاتفاق على أي شيء بعد.

وأضاف المسؤول الأميركي في تصريح لشبكة “سي بي أس نيوز”، أن وفود التفاوض في إسلام آباد لم تتوصل حتى الآن إلى أي اتفاقات، ولم يتم إقرار أي بنود رسمية.

وكان مراسل التلفزيون الإيراني قد قال إن وفد طهران في محادثات إسلام آباد أبلغ رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، بمقترحات طهران وخطوطها الحمراء، في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأوضح المراسل أن الخطوط الحمراء “تشمل مضيق هرمز، ودفع تعويضات عن الحرب، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في أنحاء المنطقة”.

وعقد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عقد اجتماعاً ثنائياً مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، لكن المفاوضات الفعلية لم تبدأ بعد.