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الجزائر

مسؤول أوروبي بقميص ”الزلّيج” الجزائري في ملعب مانديلا

الشروق أونلاين
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مسؤول أوروبي بقميص ”الزلّيج” الجزائري في ملعب مانديلا
ح.م
مسؤول أوروبي يرتدي قميص الزليج الجزائري

ظهر لويس ميغيل بوينو الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بملعب نيلسون مانديلا في الجزائر. مرتديًا قميص ”الزلّيج” الجزائري.

والتقطت صورة المسؤول الأوروبي، الذي يجري زيارة للجزائر،  في مدرّجات ملعب مانديلا بالعاصمة، برفقة سفير الاتحاد الأوروبي. وكانا يتابعان مقابلة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليّين.

وتُحاكي الأشكال الهندسية الملوّنة على القميص، الذي صمّمته شركة أديداس الألمانية كبذلة تدريبات للاعبي المنتخب الجزائري، زلّيج قصر المشور الأثري الشهير في تلمسان.

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