مسؤول بمديرية الجمارك يكشف قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات

خلال الـ10 أشهر الأولى من السنة الجارية

كشف مدير التحصيل والجباية بالمديرية العامة للجمارك توفيق ساسي، عن قيمة صادرات الجزائر خارج المحروقات في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، حيث بلغت 3,6 مليار دولار.

وأوضح ساسي خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” أن أهم صادرات الجزائر خارج المحروقات تتمثل في البتروكيمياويات والحديد والصلب والسكر الأبيض وبعض الخضر والفواكه.

أما عن قيمة الواردات الجزائرية خلال نفس الفنرة فقد بلغت حسب المتحدث ذاته 30,81 مليار دولار، مشيرا إلى أن أهم الواردات تمثلت في المواد الغذائية والماكنات والتجهيزات.

وأكد ضيف المورنينغ ارتفاع الواردات بـملياري دولار العام الحالي مقارنة بـ2020، كما ارتفعت الصادرات بـ11 مليار مقارنة بـ2020.

ارتفاع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بنسبة 118 بالمائة في 2021

وفي 13 سبتمبر 2021، أعلنت وزارة التجارة الإثنين إن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ارتفعت بمعدل 118 بالمائة في 2021، مقارنة بالسنة السابقة وجاءت الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية في المقدمة 886 مليون دولار .

بيان وزارة التجارة

إحصائيات الصادرات خارج المحروقات للثمانية أشهر الأولى من سنة 2021

حققت الصادرات خارج قطاع المحروقات بالنسبة للثمانية أشهر الأولى من سنة 2021 زيادات بمعدلات نسبية معتبرة مقارنة بنظيرتها من السنة الماضية تتجلى فيما يأتي:

صادرات الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021 ارتفعت بمعدل 118% حيث بلغت 2.9 مليار دولار فيما تم تسجيل 1.34 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية؛ نفس الشيء كان بالنسبة للسبعة أشهر التي سجلت ارتفاع بنسبة 108% (2.47 مليار دولار).

معدل الصادرات خارج المحروقات بلغ 12.3 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات ؛

أهم المــــــــــــــــــــــــــــواد المصدرة و مقارنتها بنفس الفترة من السنة الماضية:

– الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية: 886 مليون دولار مقابل 524 مليون دولار أي بزيادة تقدر بـ %69,1

– الحديد و الصلب: 595 ,78 مليون دولار، مقابل 28,76 مليون دولار أي بزيادة تقدر بـ 1971 %.

– مواد كيميائية غير عضوية: 501,8 مليون دولار، مقابل 150,1مليون دولار، أي بزيادة تقدر بـ %234.

– سكر، و محضرات سكرية، و عسل النحل: 288 مليون دولار مقابل 173مليون دولار أي بزيادة تقدر بـ66 %.

– مصنوعات معدنية: 190,81 مليون دولار، أي بـنسبة تقدر بـ 6,54 % من مجموع الصادرات خارج المحروقات.

-وتعبر هذه الحصيلة الإيجابية عن التوجه الجديد لسياسة التجارة الخارجية المسطرة من طرف السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى تحقيق تنوع حقيقي للاقتصاد الوطني والتحرر التدريجي من التبعية للمحروقات، كما تترجم مجهودات السلطات العمومية في مرافقة المصدرين وتذليل العقبات والصعوبات التي تعترضهم في الميدان.

رقم قياسي للصادرات خارج المحروقات

ويوم 5 سبتمبر 2021، كشف مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة خالد بوشلاغم، بلوغ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات عتبة 2.4 مليار دولار في 7 أشهر الماضية متوقعا ان تتعدى عتبة 4.5 مليار دولار قبل نهاية السنة الجارية وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه.

وأكد بوشلاغم لدى حلوله ضيفا على حصة ضيف الصباح بالاذاعة الأولى، وجود منحى تصاعدي في عملية التصدير خاصة نحو البلدان الافريقية مما ساهم في تقليص العجز في الميزان التجاري.

وقال إن كل المعطيات تشير الى أنّ الصادرات ستحقق هذا العام رقما قياسيا تاريخيا، مضيفا ان احصائيات من الجمارك لـ7 اشهر الاولى من هذه السنة تشير الى بلوغ الصادرات 2.4 مليار دولار بعدما كانت لا تتجاوز 1.2 مليار، وهو ما يثمل ارتفاعا بـ 108 بالمئة، مضيفا ان هذا الارتفاع المحسوس في الصادرات بلغ في مواد البناء أي 450 مليون دولار فيما ارتفع تصدير الاسمدة بـ67 بالمئة .

وبشأن الى صالون الموقار الدولي في طبعته العاشرة التي احتضنتها ولاية تندوف بحضور وفد وزاري كبير، قال شلغوم إنه احدى الاستراتيجيات لترقية التجارة البينية خاصة بعد دخول منطقة التجارة الحرة الافريقية حيز التنفيذ.

وحول المنطقة الحرة اضاف ضيف القناة الاولى إن هذه المنطقة تمنح امتيازات التفكيك الجمركي بما يسمح للمنتجات الجزائرية بتنافسية أكبر في السوق الافريقية .

ونشرت وزارة التجارة، قبل أيام، بيانا تضمن إحصائيات الصادرات خارج المحروقات للسداسي الأول من سنة 2021، وورد فيه أن صادرات السداسي الأول من سنة 2021 بلغت 2.03 مليار دولا، فيما تم تسجيل 1.04 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع قدره 95.55 بالمائة، في حين مثلت الصادرات خارج المحروقات ما نسبته 12.38 بالمائة من إجمالي مبيعات البلاد إلى الخارج.

وفي تفاصيل الصادرات خارج المحروقات جاءت الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية بـ618 مليون دولار، بزيادة تقدر بـ 52.4 بالمائة، والحديد والصلب: 370 مليون دولار، مقابل 21.59 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة تقدر بـ 1614 بالمائة، ومواد كيميائية غير عضوية بـ 343 مليون دولار، مقابل 114.23 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة تقدر بـ200 بالمائة، والمواد الغذائية بـ287 مليون دولار، بزيادة تقدر بـ37 بالمائة، والسكر بـ206 مليون دولار، بزيادة تقدر بـ55.5 بالمائة، ومصنوعات معدنية بـ141 مليون دولار، بنسبة تقدر بـ7 بالمائة.