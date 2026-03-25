مسؤول في “الكاف” يعلّق على قرار سحب كأس إفريقيا من السنغال

عمر سلامي
احتفال السنغاليين بكأس إفريقيا

علّق عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أوغستين سنجور، على الجدل القائم حول قرار سحب لقب بطل كأس إفريقيا من منتخب السنغال ومنحه للمغرب.

وقال الرئيس السابق للاتحاد السنغالي لكرة القدم، أوغستين سنجور إنه لا يجب معاقبة النتائج دون معالجة الأسباب الجذرية، وأكد في هذا السياق: “”أشعر بالأسف من انسحاب لاعبي السنغال، لكن محاولة معاقبة النتائج دون معالجة الأسباب الجذرية أشبه بمطاردة السراب، لأن ذلك لن يحل المشكلة”.

وأضاف في تصريحات له ببرنامج “مواهب إفريقيا” على قناة CANAL+ Afrique” : ” إذا كان الاتحاد الإفريقي يرى أن الوضع خطير لأنها مباراة نهائية وتضررت صورة كرة القدم الإفريقية، فأنا أتفهم ذلك، لكننا لا نستطيع تجاوز قوانين اللعبة”.

وتابع: ” إذا كنا نعتقد أن لوائحنا لا تحتوي على عقوبات رادعة كافية لتطبيقها على السنغال بسبب هذا الانسحاب المؤقت، فلا ينبغي لنا سن قانون خاص بنا”.
كما قال أوغستين سنجور: ” ليس دور الاتحاد الإفريقي سن القوانين، ليس لديه هذه الصلاحية، وليس مخولا في ذلك، لأن هذا سيكون تعسفا”.

وأكد سنجور أن لجنة الاستئناف حاولت تجاوز القانون، وهو أمر مجحف.

