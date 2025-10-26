-- -- -- / -- -- --
الجزائر

مسابقة التوظيف ببريد الجزائر.. هام بخصوص الولوج إلى المنصة

محمد فاسي
مؤسسة بريد الجزائر

دعت مؤسسة بريد الجزائر جميع المترشحين لمسابقة التوظيف إلى الولوج إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالامتحان باستعمال اسم المستخدم وكلمة السر المرسلين مسبقًا، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للمسابقة وحرصًا على ضمان سير الامتحان في أحسن الظروف.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن هذه الخطوة ضرورية للتأكد من إمكانية الدخول إلى المنصة مسبقًا، بما يتيح للمترشحين الولوج إليها بسهولة وأريحية يوم الامتحان دون أي عراقيل تقنية.

كما نصحت بريد الجزائر المترشحين الذين قد يواجهون صعوبات تقنية أثناء عملية الدخول بتغيير متصفح الإنترنت المستعمل، مشيرة إلى إمكانية التواصل مع المؤسسة عبر الرقم 021641616.

