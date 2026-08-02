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مسابقة توظيف الأساتذة والامتحانات المهنية.. هذا موعد إعلان النتائج

الشروق أونلاين
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مسابقة توظيف الأساتذة والامتحانات المهنية.. هذا موعد إعلان النتائج

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، مواعيد الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية الخاصة بمستخدمي القطاع، إلى جانب نتائج مسابقة التوظيف على أساس الشهادات لفائدة الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن نتائج الامتحانات المهنية المنظمة يوم 11 جويلية 2026، سيتم الإعلان عنها يوم الإثنين 3 أوت 2026 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، عبر الحسابات الإلكترونية للمترشحين على المنصة الرقمية mowadaf.education.dz، مع نشر القوائم الاسمية للناجحين على مستوى جميع مديريات التربية.

وأضافت أن نتائج مسابقة التوظيف على أساس الشهادات الخاصة بالأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، سيتم الإعلان عنها يوم الخميس 6 أوت 2026 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، عبر الحسابات الإلكترونية للمترشحين على منصة concours.onec.dz، إلى جانب نشر القوائم الاسمية للناجحين عبر مديريات التربية.

ودعت وزارة التربية الوطنية جميع المترشحين إلى متابعة المنصات الرقمية الرسمية في المواعيد المحددة، والاطلاع على النتائج عبر حساباتهم الشخصية، مع التأكيد على أن القوائم الاسمية للناجحين ستكون متاحة أيضا على مستوى مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن.

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