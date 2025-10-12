مسابقة جديدة للتوظيف في سلك الشرطة مع رفع شرط السن

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الأحد، عن فتح باب التوظيف في سلك أعوان الشرطة لفائدة الذكور والإناث، مع قرار اسثنائي يقضي برفع شرط السن إلى 27 سنة.

وأكدت المديرية في بيان لها، أن المسابقة ستكون عن طريق الاختبارات، بعنوان سنة 2025، أين يخضع المشاركون للشروط القانونية المحددة ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأمن الوطني.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تقرر استثنا خلال هذه المسابقة، رفع شرط السن لـ 27 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة.

وفي هذا الصدد، أوضحت المصالح المعنية أنه يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على كافة شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية.

كما يتعين على الراغبين في المشاركة إيداع ملفات الترشح، على مستوى مقرات أمن الدوائر أو أمن الولايات.