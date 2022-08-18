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الجزائر

مسابقة لتوظيف 2.000 عون في صفوف الشرطة

الشروق أونلاين
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مسابقة لتوظيف 2.000 عون في صفوف الشرطة
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أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الخميس، إطلاق مسابقة على أساس الاختبار، لتوظيف أعوان الشرطة الذكور عبر ولايات الوطن.

ويشترط على الراغبين بالمشاركة في المسابقة التي تشمل 2.000 منصب، أن لا يقلّ مستواهم الدراسي عن السنة الثالثة من التعليم الثانوي، وأن تتراوح أعمارهم بين 19 سنة كحدّ أدنى، و25 سنة كحدّ أقصى.

وتوزّع المناصب المفتوحة لأعوان الشرطة الذكور بالشكل التالي:

  • 1.362 منصب لولايات الجنوب الـ10 الجديدة،
  • 229 منصب لولايات بومرداس، البويرة، تيزي وزو، وبجاية،
  • 409 مناصب للوحدات الجمهورية للأمن، تخصّص للمقيمين بولايات: الشلف، أم البواقي، باتنة، البليدة، تبسة، تلمسان، تيارت، الجزائر، الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، وهران، البيض، برج بوعريريج، الطارف، تيمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، عين تيموشنت، وغليزان.

وتودع ملفات الترشح على مستوى المصالح المحلية للشرطة (أمن الولاية وأمن الدائرة). وتتكون الملفات من طلب خطي، نسخة من بطاقة الهوية، شهادة إقامة، شهادة مدرسية، بالإضافة إلى ملأ بطاقة المعلومات.

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