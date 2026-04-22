مسابقة للالتحاق بالتكوين شبه الطبي.. وزارة الصحة توضح

فندت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الأخبار المتداولة بشأن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين شبه الطبي في رتبة مساعدي التمريض.

وجاء رد الوزارة، على إثر ما تداولته عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الإعلان عن فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين شبه الطبي في رتبة مساعدي التمريض.

وأوضحت الجهة الوصية في بيان لها، أنّ هذا الإعلانَ مفبركٌ ولا يمتّ بأيّ صلةٍ إلى المصالح الرسمية، كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والاعتماد حصرياً على القنوات الرسمية للوزارة من أجل الحصول على المعلومات الصحيحة.