مستقبل القواعد الأمريكية في الخليج

لقد شكّلت القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج العربي محورًا استراتيجيًّا أساسيًّا ضمن رؤية شاملة بدأت تتشكل بعد الحرب الباردة، وتبلورت بشكل جلي عقب حرب الخليج الأولى عام 1991. الخليج، بموقعه الجيوسياسي الهام وموارده الطاقوية الضخمة، لم يعد مجرد منطقة نفوذ، بل منصة محورية لتقاطع مصالح الولايات المتحدة، والقوى الإقليمية، والأسواق العالمية للطاقة. الفكر الاستراتيجي الأمريكي لم يعد يرى القواعد كمواقع ثابتة فحسب، بل كشبكة عملياتية متعددة الطبقات تمكِّن من التحكم في مفاصل الأزمات قبل نشوبها، مع فرض قدرة ردع ديناميكية مستمرة.

في هذا الإطار، اعتمدت واشنطن على مبدأ الانتشار المرن، الذي يوفر نشر قوة متقدمة عالية الجاهزية، قابلة للتحرك سريعًا، من دون انتظار تعزيزات بعيدة من القاعدة الأم. القواعد، مثل قاعدة العديد في قطر (1996) وNSA البحرين (1971)، لم تُختَر عشوائيًّا، بل وفق تحليل دقيق لمعايير جيوستراتيجية تشمل قربها من مضيق هرمز، وسهولة الوصول إلى العراق وإيران واليمن، وقدرة بنيتها التحتية على دعم عمليات جوية وبحرية ولوجستية واسعة النطاق مع تكامل القيادة والتحكم.

من منظور التحليل الاستراتيجي، تمثل هذه القواعد أداة مزدوجة: قوة ردع عسكرية وضغط دبلوماسي متزامن. وجود القوات والطائرات المتطورة، والأنظمة الدفاعية المتقدمة، يرسل إشارات استراتيجية دقيقة لأي خصم محتمل، مع ترسيخ النفوذ الأمريكي في صنع القرار السياسي لدول الخليج. كما توفر القواعد منصات لإدارة الأزمات متعددة السيناريوهات، سواء كانت نزاعات مسلحة، أو هجمات إرهابية، أو عمليات إخلاء مدني، ما يعكس القدرة على التحكم الإقليمي عبر قوة غير مباشرة وفعّالة.

القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج هي تجسيد حي لفكر استراتيجي متكامل: حماية المصالح الحيوية، وتعزيز الردع، وتوسيع النفوذ الجيوسياسي، وضمان القدرة على التدخل الفوري في أي أزمة إقليمية أو دولية. إنها ليست مجرد منشآت عسكرية، بل أدوات توازن إقليمي ودولي في واحدة من أكثر المناطق حساسية عالميًّا، حيث تتقاطع الطموحات والمصالح والتهديدات ضمن شبكة معقدة من التحالفات، والمخاطر، والاستراتيجيات متعددة المستويات.

ومع تصاعد التهديدات الإقليمية المتطورة، خصوصًا الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة والهجمات السيبرانية، تحولت القواعد إلى مراكز قيادة وتحكم واستطلاع ديناميكية، توازن بين القدرة على الرد السريع وحماية الأصول، وبين الدور الرمزي الاستراتيجي في ردع الخصوم من دون الدخول في صراعات مباشرة، مع مرونة لتعديل انتشار القوة وفق تطورات التهديدات.

الرصد استخباراتي، وهشاشة الدفاع، وصراع النفوذ الإقليمي

تشكل القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج شبكة عملياتية متعددة الطبقات، تجمع بين الردع التقليدي والرصد الاستخباراتي والتحكم الاستراتيجي، إذ يمكن مراقبة التهديدات الإقليمية وتحليلها ضمن إطار بيانات دقيقة ومستمرة. الدراسات الاستراتيجية تشير إلى أن هذه القواعد تعمل كنقاط محورية لجمع معلومات استخباراتية تكتيكية واستراتيجية، لكنها تواجه حدودًا ملموسة أمام الهجمات غير التقليدية، مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة. مثال ذلك، هجوم بقيق وخريص 2019 الذي أدى إلى توقف نحو 5.7 مليون برميل يوميًّا من النفط، على الرغم من انتشار منظومات دفاعية متقدمة، ما يعكس فجوة منهجية بين التخطيط الدفاعي والتهديدات الحديثة.

امتد الوجود الأمريكي في الخليج منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتوسع بعد الثورة الإيرانية 1979 وحرب الخليج الثانية 1991، ليشمل اليوم ثماني قواعد دائمة رئيسية ونحو 40,000 إلى 50,000 جندي أمريكي موزعين على المنطقة. أبرزها:

• قاعدة العديد الجوية– قطر: تأسست سنة 1996، تضم نحو 10,000 جندي، كمقر أمامي لقيادة المركز (CENTCOM) لإدارة عمليات القيادة والتحكم والدعم الجوي المتقدم.

• مقر الأسطول الخامس– البحرين: تأسس سنة 1995 ويضم نحو 9,000 جندي، يشرف على العمليات البحرية في الخليج وبحر العرب، مع تكامل البيانات الاستخباراتية البحرية.

العفيجان. الكويت: تأسس سنة 1999 ويضم نحو 13,500 جندي، مركز لوجستي وقيادي لدعم العمليات الأمريكية، ويعمل على تنسيق سلسلة الإمدادات وفق أساليب محاكاة مخاطر عالية الدقة.

• قاعدة الظفرة الجوية– الإمارات:

تأسست في التسعينيات، تضم نحو 5,000 جندي، مخصصة للمراقبة الجوية والاستطلاع وجمع بيانات استخباراتية متعددة المصادر.

• قاعدة الأمير سلطان الجوية– السعودية:

تأسست في 1980، تضم نحو 2,700 جندي، تُستخدم للدفاع الجوي والعمليات الجوية المشتركة وفق نموذج تقييم تهديد ديناميكي.

• مواقع أصغر في سلطنة عمان وقطر والكويت: لأغراض لوجستية وتدريبية وانتشار مؤقت للقوات (500 إلى 1,000 جندي)، مع إدماجها في منظومة مراقبة شبكة موزَّعة جغرافيًّا.

أهمية هذه القواعد تستند إلى موقعها الجيوسياسي الحساس، خصوصًا قرب مضيق هرمز الذي يمرُّ عبره نحو 20.5 مليون برميل نفط يوميًّا، أي نحو 20% من تجارة النفط البحري عالميًّا، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال من قطر. من منظور واشنطن، تُعد القواعد محور نفوذ طويل المدى، وضمانة للقدرة على الردع الفوري والتدخل الاستراتيجي وجمع معلومات استخباراتية متعددة المستويات، بينما تراها دول الخليج أدوات للغلاف الأمني والردع العسكري، مع إدراك محدودية فعاليتها أمام الهجمات الدقيقة وغير التقليدية، ما أعاد النقاش حول بناء منظومات دفاع وطنية مستقلة ومعتمدة على قدرات تحليلية محلية.

ان الهجمات الإيرانية المتكررة على الإمارات وقطر وعمان والكويت، إضافة إلى محاولة اغتيال وفد حركة حماس في الدوحة 2025، أبرزت حدود فعالية القواعد في حماية المنطقة بالكامل. ومع ذلك، تشكل هذه المنشآت جزءًا من شبكة رصد ومراقبة استخباراتية عالمية، تفرض على دول الخليج تعزيز سيادتها وقدراتها الوطنية الدفاعية والتحليلية. في هذا السياق، يظل الخليج منطقة نفوذ محورية، حيث ترى إسرائيل في هذه القواعد منصات لضمان أمنها والحفاظ على هشاشة دول المنطقة، مع إبقاء القرار الخليجي ضمن نطاق النفوذ والسيطرة، وتقليل استقلالية منظوماتها الدفاعية.

من الدفاع إلى النفوذ

يعود التوسع الكبير في إنشاء القواعد الأمريكية في الخليج إلى مرحلة ما بعد الثورة الإيرانية عام 1979، حين بدأت واشنطن تعتبر المنطقة إحدى أهم مناطق النفوذ الاستراتيجي في العالم، واستمر هذا التوجه بعد حرب الخليج الثانية 1991 التي كرّست الوجود العسكري الأمريكي الدائم في دول الخليج. وقد أسفرت هذه السياسات عن شبكة واسعة من المنشآت، إذ تُقدِّر المصادر أن الولايات المتحدة تمتلك ما لا يقل عن 8 قواعد دائمة على أراضي دول الخليج إضافة إلى عدد من المواقع اللوجستية والانتشار المؤقت، ضمن نحو 19 موقعًا عسكريًّا في الشرق الأوسط بصورة عامة. ويبلغ إجمالي الجنود الأمريكيين المنتشرين في المنطقة، بمن فيهم البحرين وقطر والكويت والإمارات والسعودية، بين 40,000 و50,000 جندي تقريبًا.

إن التطورات الأمنية الأخيرة أبرزت محدودية الدور الدفاعي للقواعد الأمريكية؛ فهجوم بقيق وخريص في 14 سبتمبر 2019 أدى إلى تعطيل نحو 5.7 مليون برميل يوميًّا من إنتاج النفط، أي نصف الإنتاج السعودي آنذاك ونحو 5% من الإمدادات النفطية العالمية. كما كشفت الأحداث أن الإمارات تعرضت خلال العدوان الأمريكي على إيران لأكثر من 1000 هجوم إيراني باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، ولم تتدخل القوات الأمريكية لاعتراض أي منها، ما أثار انتقادات حادة حول جدوى الاعتماد على القواعد الأمريكية في حماية الأمن الإقليمي؟.

وفي هذا السياق، برزت أصواتٌ خليجية تنتقد الاعتماد المفرط على الحماية الخارجية لعل من أهمها:

• رجل الاعمال خلف الحبتور: اعتبر أن الاعتماد على القواعد الأمريكية غير كافٍ، ودعا إلى تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية المستقلة، مؤكدًا أن القواعد غالبًا ما تُستخدم لأهداف استراتيجية أمريكية أوسع أكثر من كونها أدوات حماية فعلية لدول الخليج.

• الإعلامي الشهير داوود الشريان: شدَّد على أن أمن دول الخليج لا يمكن أن يقوم فقط على وجود قواعد أجنبية، وأن بناء منظومات دفاعية وطنية متقدمة يمثل أولوية، محذرًا من أن استمرار التهديدات من دون اعتراض أمريكي يقلل الثقة في الالتزام الأمريكي بالحماية.

كما ظهرت انتقاداتٌ غربية متعددة أهمها:

• أندرو باسيفيتش (مؤرخ ومحلل عسكري أمريكي): رأى أن الانتشار العسكري الأمريكي الواسع في الشرق الأوسط لم يحقق الاستقرار الموعود.

• نعوم تشومسكي (مفكر أمريكي): اعتبر القواعد الأمريكية أدوات للنفوذ الجيوسياسي أكثر من كونها منظومة دفاع فعلي للحلفاء.

• جون ميرشايمر (عالم سياسة أمريكي): رأى أن القواعد غالبًا ما تُستخدم للحفاظ على النفوذ الدولي للقوى الكبرى.

وفي السنوات الأخيرة، برز اتجاهٌ نقدي يرى أن جزءًا من الوظيفة الاستراتيجية للقواعد يرتبط أيضًا بضمان التفوق الأمني لإسرائيل في المنطقة، عبر منظومات الإنذار المبكر والرصد الصاروخي التي تغطي المجال الإقليمي. وفي ظل التنافس الدولي المتسارع، بدأت بعض الدول الخليجية تفكر في تنويع شراكاتها الأمنية وعدم الاعتماد الكامل على المظلة العسكرية الأمريكية، بما يشير إلى أن القواعد الأمريكية تمر اليوم بمرحلة إعادة تقييم استراتيجية، إذ لم تعد تُنظر إليها فقط كأدوات دفاعية، بل كعناصر ضمن شبكة عالمية للرصد والمراقبة وإدارة التوازنات الجيوسياسية، وهو ما يفرض على دول الخليج تعزيز السيادة الاستراتيجية وبناء القدرات الوطنية المستقلة إلى جانب الاعتماد على القوى الكبرى.

سيناريوهات مستقبل القواعد الأمريكية في الخليج.

في ظل تصاعد التنافس الدولي والإقليمي، تبرز القواعد الأمريكية في الخليج كمحور استراتيجي يجمع بين القوة العسكرية، والنفوذ الاستخباراتي، وحماية المصالح الاقتصادية الحيوية. تحليل الاتجاهات المستقبلية يشير إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية، مع ترجيح السيناريو الأول باعتباره الأكثر واقعية: الاستمرار والتعزيز مع التكيف التكنولوجي والوظيفي. في هذا الإطار، تحافظ الولايات المتحدة على وجودها العسكري الدائم، مع تحديث قواعدها الرئيسة مثل قاعدة العديد الجوية في قطر، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، ومقرّ الأسطول الخامس في البحرين. ويشمل هذا التحديث إدخال منظومات دفاع صاروخي متقدمة، وطائرات مسيّرة ذكية، وأنظمة استخباراتية متعددة المصادر، توفر قدرة مراقبة وتحليل متقدمة للتهديدات التقليدية وغير التقليدية، بما يضمن الرد السريع على أي تصعيد محتمل.

يشكل هذا السيناريو حماية لمصالح الطاقة العالمية، عبر تأمين تدفق نحو 20.5 مليون برميل نفط يوميًّا، إضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا من قطر. كما يمكن للقواعد مواجهةُ التحديات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وأساطيل الطائرات المسيَّرة والصواريخ المضادة للسفن، وفي الوقت نفسه تحد من النفوذ الصيني المتنامي واستثماراته الكبرى في البنية التحتية والطاقة. ويرتبط هذا السيناريو أيضًا بتوازن النفوذ الإقليمي، إذ يسمح بالتنسيق أو المنافسة مع قوى صاعدة مثل تركيا، وباكستان، والهند، التي تعزز وجودها الاقتصادي والدبلوماسي عبر مشاريع استراتيجية متعددة المستويات. ويؤكد المفكر الاستراتيجي الأمريكي جون ميرشايمر أن القوة العسكرية تتكامل مع النفوذ الاقتصادي لضمان السيطرة على المناطق الحيوية، بينما يشدد كريستوفر هيمبتون على أن التحالفات الاقتصادية والسياسية يجب أن تتضافر مع القوة العسكرية لتحقيق استراتيجية متكاملة للنفوذ.

السيناريو الثاني المحتمل هو الانسحاب الجزئي أو إعادة التموضع، إذ تتحول بعض القواعد الأمريكية إلى مواقع استخباراتية ولوجستية مع تعزيز الشراكات مع دول خليجية وشركاء دوليين مثل فرنسا، وتركيا، وباكستان، والهند. يُعدُّ هذا الخيار منطقيًّا في حال نجحت دول الخليج في تطوير دفاعاتها الوطنية، وتقوية التحالفات الإقليمية، بما يسمح بتوزيع القدرات الإستراتيجية من دون الاعتماد الكامل على القوة الأمريكية، وتحويل القواعد إلى منصات دعم استخباراتي وتحليل المخاطر متعدد المستويات.

أما السيناريو الثالث، الأقل ترجيحًا، فهو إعادة الهيكلة أو التفكيك الجزئي لبعض القواعد نتيجة زيادة النفوذ الصيني أو ظهور تحالفات إقليمية متعددة الأقطاب، مع استمرار الحاجة إلى حماية المصالح الاقتصادية الضخمة، وتأمين الممرات البحرية الحيوية، ومواجهة القدرات الإيرانية والصينية والإسرائيلية. ويشير المفكر الفرنسي إيمانويل تود إلى أن التحولات متعددة الأقطاب تتطلب إعادة تقييم مواقع القوة العسكرية وربطها بمنظومات استخباراتية محلية لضمان النفوذ الاستراتيجي في بيئات غير مستقرة.

في جميع السيناريوهات، يبقى التحدي الأساسي هو تحقيق توازن دقيق بين القوة العسكرية الأمريكية، والمصالح الاقتصادية، والسيادة الاستراتيجية لدول الخليج، مع متابعة الدور المتنامي للقوى الإقليمية الصاعدة. ويؤكد التحليل أن مستقبل القواعد الأمريكية مرتبط أكثر بالبعد الاقتصادي الاستراتيجي للمنطقة من مجرد وجود عسكري تقليدي، وأن قدرة دول الخليج على تطوير منظومة دفاع وطنية مستقلة، وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية، هي العامل الحاسم في رسم مستقبل هذه القواعد.

و يشير هذا التقييم إلى أن استمرار القواعد الأمريكية في الخليج لن يُحدَّد بالقوة العسكرية وحدها، بل بمدى تكاملها مع السيطرة على الموارد الاقتصادية، وإدارة التحالفات الإقليمية، وموازنة المخاطر متعددة المستويات، مما يجعلها أداة استراتيجية متكاملة لضمان النفوذ الأمريكي في واحدة من أكثر المناطق حساسية اقتصاديًّا وجيوسياسيًّا في العالم.