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فيما يستمر الإحتلال منع الشبان الفلسطينيين من الدخول للمسجد لليوم الـ43 :

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الشروق أونلاين
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
ح. م
يستمر منع الشبان من دخول الأقصى لليوم الـ43 على التوالي

اقتحم عشرات المستوطنين الصهيونيين، اليوم الإثنين 27 نوفمبر، باحات المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

وقد قام عشرات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتنفيذهم جولات استفزازية وتأدية طقوس تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية.

وفي السياق ذاته، تشير الوكالة، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى ومنعت الشبان من دخول الأقصى لليوم الثالث والأربعين على التوالي.

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