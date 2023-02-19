مسعودي يُمرّر وقادري يُسجّل ضد سليماني

تألّق اللاعبان الدوليان الجزائريان عبد القهار قادري وبلال مسعودي مساء الأحد، أمام مواطنهما ومنافسها إسلام سليماني.

وتعادل نادي كورتري بِنتيجة (2-2) مع الضّيف فريق أندرلخت، ضمن إطار الجولة الـ 26 من عمر البطولة البلجيكية.

وسجّل صانع الألعاب قادري الهدف الأوّل لِفريقه كورتري في الدقيقة الـ 57.

وبعد مجهود جبّار قام به مواطنه وزميله المهاجم بلال مسعودي، الذي انطلق بِالكرة من بعد حوالي 80 مترا، راح يشقّ طريقه نحو منطقة أندرلخت، قبل أن يُسدّد في المرمى. وبعد أن تصدّى حارس أندرلخت للكرة، ارتدّت منه، فانقضّ عليها قادري وأودعها الشّباك.

ورفع عبد القهار قادري غلّته إلى هدفَين، عِلما أن هذا اللاعب حضر وقائع مواجهات “الخضر” في جوان الماضي أمام أوغندا وتنزانيا وإيران، ثمّ تعرّض لِإصابة في الرّكبة مطلع الشهر الموالي، أبعدته عن الميادين حتى منتصف ديسمبر الماضي. بينما يجمع بلال مسعودي في جعبته هدفَين ومثلهما من التمريرات الحاسمة.

وفي الطرف المقابل، لعب المهاجم إسلام سليماني أساسيا بِزيّ نادي أندرلخت.

وبعد هذا التعادل، بات فريق كورتري يجمع 26 نقطة في المركز الـ 14. ويشغل نادي أندرلخت الرّتبة الـ 9 بِرصيد 35 نقطة.