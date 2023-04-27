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اقتصاد
وإنشاء 10 مهابط لمروحيات إطفاء الحرائق

مشاريع لتطوير 25 مطارا في الجزائر

الشروق أونلاين
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مشاريع لتطوير 25 مطارا في الجزائر
أرشيف
مطار الجزائر

يعكف قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على تدعيم شبكة النقل الجوي في الجزائر بإنشاء مطار جديد في تين زواتين، وتطوير مرافق 8 مطارات أخرى، إلى جانب تشييد 10 مهابط لمرحيات إطفاء الحرائق.

جاء هذا في وثيقة البرامج والإنجازات، التي عرضها الوزير لخضر رخروخ أمام اللجنة المتخصصة في المجلس الشعبي الوطني.

وتحصي الوزارة عدّة مشاريع جارية لتطوير البنية التحتية للنقل الجوي في البلاد، وتتمثل هذه المشاريع حسب ما توضحه الوثيقة في:

  • إنجاز مطار جديد في تين زواتين بإن قزام،
  • تطوير مطار بوسعادة ببناء مدرج جديد مع مرافقه،
  • إنجاز مدرجين جديدين بمطاري إليزي وإن قزام،
  • تدعيم المدارج ومرافقها بمطارات الجزائر وعين صالح وتندوف وإليزي،
  • توسيع موقف طائرات مطار عنابة،
  • إنجاز 10 مهابط للطائرات المروحية المخصّصة لمكافحة حرائق الغابات.

وعلى المدى المتوسط والطويل، تتضمّن استراتيجية القطاع برنامجا مستقبليا للفترة 2024-2030، وهو يضمّ مشاريع تدعيم:

  • 10 مدارج رئيسية لمطارات: قسنطينة، غرداية، حاسي مسعود، تمنراست، بشار، باتنة، الوادي، تقرت، الشلف، والبيض.
  • و9 مدارج ثانوية لمطارات: عنابة، قسنطينة، غرداية، تمنراست، الوادي، ورقلة، جانت، تندوف، والمنيعة.
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