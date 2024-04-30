مشاورات جزائرية إيطالية حول “خطة ماتي” الإنمائية

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي، المكلف بـ “خطة ماتي”، فابريزيو ساجيو.

و خلال هذا اللقاء، قدّم فابريزيو ساجيو، عرضا حول “خطة ماتي”، التي تهدف الى تعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، من خلال مساعدتها على تطوير مواردها الطبيعية، سيما في مجالات الطاقة والبنى التحتية، وكذا تنويع سلاسل الإمداد، لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة في العديد من المجالات الأخرى مثل الزراعة، والصحة والمياه، والتكوين والبحث والتطوير وغيرها. كما أبدى السيد ساجيو عن رغبة إيطاليا، بالتعاون مع الدولة الجزائرية، في ترقية مجال التكوين والتدريب إقليميا في العديد من المجالات على غرار الطاقة، وفق ما جاء في بيان الوزارة.

وحسب ذات المصدر، ناقش الطرفان فرص الأعمال والاستثمار وسبل ووسائل تبادل التجارب والخبرات بين شركات البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمحروقات، بتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، والتقليل من البصمة الكربونية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

وبدوره، قدم وزير الطاقة والمناجم، بدوره، لمحة عامة حول مختلف برامج القطاع لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، وتطوير انتاج الغاز الطبيعي والكهرباء، مُرحبا بالتقدم المحرز في عملية الشراكة بين البلدين. كما ثمن جهود إيطاليا لتعزيز وتكثيف التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الدول الأفريقية، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وتحسين البنى التحتية، من خلال خطة ماتي، خاصة في المجال الطاقوي والذي يعتبر قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي ولاسيما بإفريقيا