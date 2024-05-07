مشروع النجمة الثانية انطلق و”الثنائية “بداية عهد جديد

مولودية الجزائر:

المتتبع لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يدرك أن المرتبة التي يحتلها فريق مولودية الجزائر هذا الموسم، لم تأت صدفة، بل كانت نتيجة تنظيم محكم سواء تسييرا أو فنيا، والنتيجة المحققة لحد الآن تعتبر إيجابية لحد بعيد، بعدما ضمن اللقب إلى حد بعيد قبل ست جولات عن نهاية الموسم، بالإضافة إلى تنشيط نهائي كأس الجمهورية أمام شباب بلوزداد.

النتائج الرائعة لعميد الأندية الجزائرية هذا الموسم، لم تأت من فراغ، بالعودة إلى تصريحات رئيس مجلس إدارة الفريق حكيم حاج رجم، حين قال قبل موسمين، إن هدفه هو التتويج بالنجمة الإفريقية الثانية، وهي حلم كل جماهير “الشناوة”، لكن الواقع أكد أن التصريحات لم تكن لاستمالة الشارع الرياضي، بل كانت مدروسة، وهو ما لاحظته كل الجماهير الجزائرية هذا الموسم، بالانتدابات الصيفية، والنجاح في ضمان أفضل اللاعبين في صورة يوسف بلايلي وبلعمري، وزوغرانا، بالإضافة إلى التربص التحضيري الذي قام به الفريق في أعالي مدينة رين الفرنسية، وبدأ الجميع يرى حصيلة التربص، من خلال النتائج الفنية، والحضور البدني الكبير لزملاء بن خماسة في كل اللقاءات، جعل الجميع مقتنع بكلمة المشروع التي قالها حاج رجم نهاية الموسم الماضي.

وبرز طموح رئيس النادي في العمل على التتويج بكأس رابطة أبطال إفريقيا، من خلال استقدامه أفضل اللاعبين الموسم الماضي، ورغبته الآن في تدعيم الفريق بأقوى الأسماء التي يمكنها مقارعة كبار القارة، بالإضافة إلى تواجد كل المقومات للمولودية في الذهاب بعيدا خلال المنافسة الإفريقية، على غرار ملعب الدويرة الذي سيكون مسرح “الشناوة” بداية من الموسم القادم، ومركز تدريب زرالدة، الذي سيسمح للاعبين بالتحضير في أفضل جو، وغير بعيد عن الأندية المحترفة الكبيرة.

وتخوف أنصار المولودية من سيناريوهات المواسم التي تلت، والتي كانت المولودية تعاني بعد كل موسم تنال فيه اللقب، غير أن المعطيات تختلف تماما عن التجارب الماضية، بالنظر لتضارب المصالح في السابق، وعدم وضع أهداف كبيرة للفريق، عكس الموسم الحالي، الذي تريد من خلاله إدارة النادي إنهاء الموسم بقوة، والتتويج” بالثنائية” الأولى في تاريخ النادي العاصمي، والاستثمار في توهج الأخضر والأحمر، من أجل الرفع من سقف الطموحات عاليا، بحسم صفقات كبيرة، وجلب أكبر عدد من المستثمرين، وهو الذي أسال لعاب معظم المؤسسات الكبرى، بالنظر للهالة الإعلامية الكبيرة التي ترافق المولودية هذا الموسم.

انتشار الكلام حول الأسماء التي ستدعم الفريق بداية من الموسم القادم، أكد على أن إدارة النادي بقيادة حاج رجم، ومحمد خزروني، بالإضافة إلى أمير بوميل، تخطط للمستقبل، موازاة مع الوضع الحالي للفريق، وهو ما يبعث على التفاؤل في نفوس الأنصار مستقبلا، ويؤكد أن مولودية الجزائر اختزلت من باطنها تلك المشاكل والفضائح التي كان يعيشها سابقا، وأصبح أكثر احترافية، بقيادة شعب العميد، الذي دفع بالفريق عاليا، وكان سببا رئيسيا في النتائج الحالية، من خلال الدعم وحمايته من الدخلاء، في انتظار تحقيق لقب الدوري، والكأس رغم صعوبة المهمة أمام شباب بلوزداد في داربي عاصمي كبير، لم يحدد مكانه وتاريخ برمجته لحد الآن.