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اقتصاد

مشروع لإنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المغير

الشروق أونلاين
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مشروع لإنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المغير

 أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الإثنين، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، في بلدية تندلة ولاية المغير.

وحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم، فان القدرة الطاقية لهذه المحطة الشمسية تصل إلى 200 ميغاواط على مساحة تقدر ب 400 هكتار، والمحددة آجال الأشغال لإنجازها ب 14 شهرا.

وتدخل هذه المحطة في إطار مشروع برنامج إنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمجموع 02 جيغاواط، تتراوح قدرتها من 80 إلى 220 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية، والمتمثلة في بشار والمسيلة وبرج بوعريريج وباتنة والأغواط وغرداية وتيارت والوادي وتقرت والمغير وبسكرة وأولاد جلال.

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