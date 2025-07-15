مشروع توسعة مترو الجزائر.. هذا جديد الملف

أعطى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الثلاثاء، إشارة انطلاق أشغال التهيئة ووضع النظام الكلي لمشروع توسعة مترو الجزائر، على مستوى خطي الحراش-مطار هواري بومدين الدولي، وعين النعجة – براقي.

وتم ذلك، بحضور كل من وزير النقل، السعيد سعيود، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، و الأمين العام لولاية الجزائر، عبد الرحمان رحماني، وممثلين عن السلطات المحلية.

وتشمل الأشغال، التي تم مباشرتها، تهيئة ما مجموعه 15 محطة وتجهيز الأنفاق ووضع السكة للخط الرابط بين الحراش وسط ومطار الجزائر الدولي (5ر9 كم) و خط عين النعجة-براقي، مرورا بجسر قسنطينة (6 كم).

ويضم خط الحراش وسط- مطار الجزائر الدولي 9 محطات وهي محطة حسان بادي، القطب الجامعي، المكان الجميل، واد السمار، جامعة هواري بومدين، رابية الطاهر، اسماعيل يفصح، مركز الأعمال، و محطة المطار.

وبخصوص خط عين النعجة -براقي فيتكون من 6 محطات وهي: محطة محمد بوضياف، عين النعجة، الحديقة الحضرية، محمد بلعربي، الحديقة، ومحطة حي 2004 سكن ببراقي.

وستربط هذه المحطات الجديدة بين مناطق سكنية ومرافق عمومية هامة على مستوى العاصمة، لاسيما القطب الجامعي للحراش وجامعة هواري بومدين ومركز الأعمال بباب الزوار إلى غاية مطار هواري بومدين الدولي.

وحدد أجل انجاز هذين الخطين الجديدين ودخولهما حيز الخدمة ب 24 شهرا، مع إمكانية تشغيل بعض المقاطع تدريجيا، حسب الشروحات التي قدمت من طرف الشركات المشرفة على المشروع.

وفي وقت سابق، قال رخروخ في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “سأشرف صبيحة اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2025، على عملية إطلاق أشغال التهيئة ووضع النظام الكلي لمشروع ميترو الجزائر، على مستوى مشروع محطة القطب الجامعي، الواقعة بمحاذاة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للهندسة والعمران (EPAU)، بالجزائر العاصمة”.