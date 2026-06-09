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مشهد فلكي رائع في سماء الجزائر بداية هذا المساء

الشروق أونلاين
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مشهد فلكي رائع في سماء الجزائر بداية هذا المساء
مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية
ظاهرة اقتران الزهرة والمشتري.

ستعرف سماء الجزائر اليوم الثلاثاء، 9 جوان، بعد وقت قصير من غروب الشمس، حوالي الساعة 20:30، اقترانا جميلا بين كوكبي الزهرة والمشتري، يمكن رؤيته بالعين المجردة، وذلك في جهة الأفق الغربي، وفقا لما أفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.

وأشار المركز أن البعد الزاوي بين مركزي الكوكبين سيكون حوالي 1.6 درجة، بينما سيرتفعان إلى نحو 25 درجة فوق الأفق.

كما سيكون كوكب عطارد، وهو أقل لمعانًا بقليل، مرئيًا أيضًا على ارتفاع يقارب 15 درجة فوق الأفق، مما سيضفي على سماء الجزائر بداية هذا المساء مشهدًا فلكيًا رائعًا.

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