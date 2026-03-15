مصطفى بيراف يقيم مأدبة إفطار على شرف السفراء الأفارقة

في أجواء رمضانية مفعمة بروح الأخوة والتضامن، نظم مصطفى بيراف، رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الأفريقية (ACNOA)، مساء السبت مأدبة إفطار جماعي بأحد المطاعم التقليدية العريقة بقلب العاصمة الجزائرية، وذلك على شرف السفراء الأفارقة المعتمدين في الجزائر.

وشهدت هذه المناسبة حضوراً دبلوماسياً ورياضياً رفيع المستوى، حيث شارك فيها عدد من سفراء الدول الأفريقية، إلى جانب شخصيات بارزة من الأسرة الأولمبية والرياضية في القارة، وممثلين عن هيئات ومنظمات رياضية دولية.

وقد شكّل هذا اللقاء فرصة لتعزيز علاقات التعاون والتشاور بين مختلف الفاعلين في الحركة الرياضية الأفريقية، كما عكس الدور الذي تضطلع به الرياضة كجسر للتقارب الثقافي والدبلوماسي بين الشعوب.

تكريم خاص للدولة الإيطالية

وتخللت السهرة لحظة مميزة تمثلت في تكريم خاص موجّه إلى رئيس الجمهورية الإيطالية، حيث تسلّم سفير إيطاليا لدى الجزائر هدية رمزية نيابة عنه.

ويأتي هذا التكريم تقديراً للدعم والتعاون الذي تقدمه إيطاليا للحركة الأولمبية والرياضية في القارة الأفريقية، وإشادة بجهودها في مرافقة الشباب الأفريقي من خلال برامج التبادل والتكوين والتطوير الرياضي.

تصريح مصطفى بيراف

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد مصطفى بيراف أن هذا اللقاء يعكس روح التضامن التي تقوم عليها الحركة الأولمبية، مشيراً إلى أن:

“هذا اللقاء يتجاوز كونه مأدبة إفطار رمضانية، فهو يجسد روح التضامن الأولمبي ويعكس عمق العلاقات التي تجمع أفريقيا بشركائها الدوليين. وتكريمنا اليوم للدولة الإيطالية هو رسالة تقدير لالتزامها الدائم بدعم الرياضة في قارتنا ومرافقة شبابها نحو مستقبل أفضل.”

وأضاف بيراف، في ختام تصريحاته، أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار التوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتعزيز التعاون الإفريقي وتوفير كل التسهيلات الممكنة لدعم الشراكات الرياضية بين الدول الأفريقية، مشدداً على أن الجزائر ستظل دائماً منصة لتعزيز التضامن والتكامل بين الشعوب الأفريقية من خلال الرياضة.