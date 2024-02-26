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رياضة
انطلق الإثنين في قطر تحت رعاية الفيفا

مصطفى غربال يشارك في تربص للحكام المرشحين لإدارة مونديال 2026

ع. ع
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مصطفى غربال يشارك في تربص للحكام المرشحين لإدارة مونديال 2026

سيشارك الحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم-2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في ندوة من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بين 26 و29 فيفري الحالي بقطر.

ويستضيف الاتحاد القطري لكرة القدم هذه الندوة الخاصة بالحكام المعنيين من اتحادات آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وافتتحت الندوة أمس الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى 29 فيفري الجاري، وذلك بحضور الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، وهاني طالب بلان نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، ومدير إدارة التحكيم بالاتحاد القطري لكرة القدم، والسويسري ماسيمو بوساكا مدير دائرة التحكيم في (الفيفا).

وتستمر هذه الندوة على مدار أربعة أيام عقد المحاضرات النظرية والتدريبات العملية وفقا للبرنامج الذي تم إعداده، حيث سيقام الجانب النظري للندوة بفندق إنتركونتننتال، بينما سيقام الجانب العملي على ملعب جامعة قطر.وضمت قائمة الحكام التابعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال الذي سبق وأن شارك في المونديال الأخير بقطر إضافة إلى كل من الكونغولي جون جاك اندالا، الليبي معتز الشلماني، السوداني محمود اسماعيل، السنغالي عيسى سي، الغابوني اتشو بيير، الجنوب افريقي توم ابنجيل، الصومالي عمر ارتان، التشادي الحاج محمد الو، الموريتاني دحان بيده، والمصريان المصري أمين عمر، ومحمد معروف والمغربية بشرى كاربوني.

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