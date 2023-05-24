مصير إسلام سليماني معلق مع نادي أندرلخت البلجيكي إلى إشعار آخر

يلعب مع النادي البلجيكي منذ شهر جانفي

يبدو أن الدولي الجزائري إسلام سليماني مصمم على البقاء في الدوريات الأوروبية، على الرغم من اقترابه من سن الـ35، وهذا ما أكدته آخر المستجدات حول مستقبل اللاعب مع نادي أندرلخت البلجيكي الذي يلعب في صفوفه منذ جانفي الماضي.

كشف “سانتي أونا”، صحفي موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي مثلما أكده موقع “وين وين”، أن سليماني يرغب في تجديد عقده مع أندرلخت بما أن عقده الحالي ينتهي في 30 جوان المقبل، وهذا رغم اهتمام أندية خليجية عديدة بخدماته، وبالتحديد من قطر والسعودية والإمارات.

وأكد الصحفي ذاته أن نادي أندرلخت لم يقدم حتى الآن أي عرض رسمي للدولي الجزائري من أجل تمديد بقائه في النادي، بعد 6 أشهر من وصوله إليه قادما من ستاد بريست الفرنسي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن أندرلخت قد يعرض على اللاعب عقدًا جديدًا قبل نهاية الموسم الحالي وفق شروط محددة.

وعلى الرغم من الفترة القصيرة التي قضاها في أندرلخت، فإنّ سليماني تألق بشكل لافت معه وكان لاعبًا حاسمًا في الفريق على الصعيدين المحلي والأوروبي؛ إذ نجح في تسجيل 9 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة واحدة في 16 مباراة بين الدوري البلجيكي ودوري المؤتمر الأوروبي.

ويعد سليماني من بين اللاعبين الجزائريين الأكثر انتقالًا بين الأندية في الأعوام الأخيرة؛ إذ حمل ألوان 8 أندية أوروبية خلال 10 أعوام، وهذا منذ احترافه اللعب في أوروبا عام 2013، قادمًا من نادي شباب بلوزداد الجزائري.

ولا يلعب الهدّاف التاريخي للمنتخب الوطني منذ 23 أفريل الماضي؛ بسبب انتهاء الموسم بالنسبة إلى فريقه الذي احتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري البلجيكي، ولم يكن معنيًا بلعب مرحلة التتويج باللقب ولا بمرحلة تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ما يهدد حضوره ضمن قائمة “الخضر” المعنية بمواجهة أوغندا الرسمية وتونس الودية شهر جوان المقبل.