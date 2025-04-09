مطالب بتمكين أصحاب النشاطات التجارية والحرفية الصغيرة من اقتناء الأضاحي المستوردة

طالبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين يوم الأربعاء في بيان، بتوسيع قائمة الفئات المستفيدة من عملية اقتناء أضاحي العيد المستوردة. لتشمل أصحاب النشاطات التجارية والحرفية الصغيرة ذات الدخل المحدود.

وفي حين لم يصدر أي بيان رسمي بخصوص تحديد فئات معيّنة لاقتناء أضاحي العيد المستوردة، قامت عدّة مؤسسات عمومية بدعوة موظفيها إلى تقديم طلباتهم لاقتناء هذه الأضاحي.

ورحّبت الجمعية في مطلع بيانها بتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى “استيراد مليون رأس من الماشية تحسّبا لعيد الأضحى المقبل”. وقالت إنه “يخدم المواطنين ويحافظ على قدرتهم الشرائية”.

وتابع بيان الجمعية:”ندعو إلى توسيع قائمة الفئات المستفيدة لتشمل كذلك أصحاب النشاطات التجارية والحرفية الصغيرة ذات الدخل المحدود. كي يتمكنوا من اقتناء أضاحي العيد مثل فئات الموظفين المعنيين من القطاع العمومي”.

كما عبّرت الجمعية عن “ارتياحها لقرار السلطات العمومية بإعادة فتح أسواق الماشية. الذي من شأنه كذلك ضمان الوفرة وتلبية الطلب واستقرار الأسعار”.

قبل أن تقترح “تحديد نقاط البيع المباشر في المناطق الشمالية خارج التجمعات السكنية، ولمدة كافية قبل عيد الأضحى المبارك. ليتمكن الموّالون من تحضير أنفسهم، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات الرقابية و البيطرية”.

وفي 23 مارس الماضي، وافق رئيس الجمهورية خلال اجتماع للوزراء، على استيراد مليون رأس من الماشية تحسّبا لعيد الأضحى، مع إعفاء عمليات الاستيراد من كل الرسوم والضرائب.

حيث تم قبول “عروض 3 دول تستجيب لدفتر الشروط الجزائري، خاصة ما يتعلق بتعاليم سلامة الماشية كأضحية”، وفق ما أشار إليه بيان الاجتماع.

ولم يذكر بيان الاجتماع، هذه الدول الثلاثة. لكن الرئيس تبون كان قد صرّح في لقائه الدوري الأخير مع وسائل الإعلام بأن إسبانيا ستكون إحداها.