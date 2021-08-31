معنويات ماندي تحتاج إلى ترميم

ما لا يُجادِل فيه “عاقلٌ” هذه الأيّام، أن اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي يحتاج إلى تدريب نفسي، قبيل مواجهتَي جيبوتي وبوركينا فاسو الرّسميتَين.

ويمرّ عيسى ماندي بِمرحلة نفسية عصيبة، قد تُؤثّر سلبا على أدائه مع المنتخب الوطني الجزائري، في الجولتَين الأولى والثانية من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وفوّت المدافع ماندي على فريقه فياريال حصد فوز ثمين، لمّا سجّل ضد مرماه (2-2) في الوقت بدل الضائع (د90+5)، أمام المضيف والبطل نادي أتليتيكو مدريد.

ولُعبت هذه المباراة مساء الأحد الماضي، في إطار الجولة الثالثة من عمر البطولة الإسبانية للموسم الجديد.

وقبل ذلك بـ 18 يوما، كان ماندي أحد لاعبي فياريال الذين تورّطوا في إهدار فرصة التسجيل، خلال سلسلة ركلات الترجيح أمام نادي تشيلسي الإنجليزي، في إطار مباراة الكأس الأوروبية الممتازة.

ومازال الدولي الجزائري لم يتأقلم بعد مع “بيئة” ناديه الإسباني الجديد، وهو ربّما أحد أسباب عروضه الفنية الشاحبة في فريق فياريال.

ودون أدنى شكّ، سيُخصّص الناخب الوطني جمال بلماضي مرانا نفسيا، لِرفع معنويات ماندي المُنحطّة. خاصّة وأنه لاعبي أساسي في تشكيل “مُحاربي الصّحراء”، وأحد المفاتيح الرئيسة لِتكتيك الدّفاع.

للإشارة، فإن عيسى ماندي غاب عن مواجهة “الخضر” أمام موريتانيا، لكنه خاض كامل أطوار مقابلتَي مالي وتونس، في المحطّة الإعدادية للنصف الأوّل من جوان الماضي.