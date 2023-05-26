مفاجآت عديدة ستحملها قائمة بلماضي شهر جوان المقبل

سيواصل ضخ دماء جديدة في المنتخب

ينتظر أن تحمل قائمة اللاعبين التي سيستدعيهم الناخب الوطني، جمال بلماضي، للمشاركة في تربص شهر جوان المقبل، استعدادا لمباراة أوغندا لحساب الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار مطلع عام 2024، عديد المفاجأة، اعتبارا أنه ينوي مواصلة ضخ دماء جديدة ولكن على حساب بعض الأسماء القديمة.

تؤكد معظم المصادر الصحفية، لاسيما المتخصصة منها، أن قائمة المنتخب الوطني التي سيختارها الناخب الوطني جمال بلماضي، شهر جوان القادم، تحسبا للمشاركة في التربص الذي سيسبق مباراة أوغندا المقررة في الـ18 من ذات الشهر، ستحمل عدة مفاجأة.

وتقترب وتتباعد ذات المصادر في اللاعبين المرشحين للتواجد ضمن القائمة القادمة، إلا أنها تتفق في عدد من الأسماء التي ينتظر أن تكون جديد المدرب الوطني، وعلى رأسها نجم أولمبيك ليون الفرنسي والمرشح بقوة للانتقال إلى نادي روما الإيطالي هذه الصائفة، حسام عوار، الذي سيرسّم من دون شك أول استدعاء له مع الفريق الوطني، بعدما كان أجل التحاقه خلال التربص السابق لشهر مارس.

وكشفت عديد التقارير الصحفية عن دخول اللاعب الجزائري في صفوف نادي أنجي الفرنسي، عبد اللي حماد، أجندة مدرب الخضر، معتبرة أنه قد يكون أحد الخيارات لتعويض اسماعيل بن ناصر في وسط الميدان.

كما رشحت ذات المصادر عودة سعيد بن رحمة من جديد إلى خيارات المدرب الوطني، وهذا بعد الموسم المميز الذي قام به مع ناديه واست هام الإنجليزي، ومساهمته الفعالة في قيادته إلى نهائي منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

ثالث لاعب تحدثت عنه الصحف والمواقع الرياضية خلال الأسابيع الماضية، كان المدافع حكيم زدادكة، الذي قدّم بدوره موسما رائعا في الليغا الثانية الفرنسية مع نادي اوكسير، لاسيما عودته القوية خلال مرحلة الإياب.

أما آخر اسم تم تداوله من طرف بعض التقارير الصحفية فهو مدافع نادي تروا الفرنسي، ياسر لعورسي، وهذا على خلفية نشره صورة له على حسابه الرسمي “أنستغرام” رفقة أحد مناصري الخضر، من أمام مقر القنصلية الجزائرية بفرنسا، في خطوة تجاوب معها المتتبعون الجزائريون على أنها تأتي تحسبا لتغيير جنسيته الرياضية من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني.

من جهة أخرى، ينتظر أن يعرف تربص الخضر لشهر جوان غياب بعض العناصر في مقدمتها بن ناصر بسبب الإصابة التي تعرض لها واستدعت خضوعه لعملية جراحية، إلى جانب يوسف بلايلي البعيد عن المنافسة منذ أسابيع بعدما قرر مغادرة نادي أجاكسيو قبل نهاية الموسم.

يذكر، أن المنتخب الوطني كان عرف التحاق أربعة لاعبين محترفين جدد دفعة واحدة خلال التربص الأخير الذي جرى شهر مارس الماضي، وهم كل من مدافع نانت، جوان حجام، ظهير ولفرهامبتون الأنجليزي ريان ايت نوري، فارس شعيبي، مهاجم تولوز والنجم الصاعد لنادي نيس، بدر الدين بوعناني.