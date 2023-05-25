هل أوصد بلماضي الباب في وجه لوكا زيدان؟

عاد لوكا زيدان نجل أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان، الخميس، لِيُثير الجدل بِخصوص تمثيل ألوان “الديكة” أو “مُحاربي الصّحراء”.

وكان الحارس لوكا زيدان قد ظهر مُؤخّرا، وهو يترنّم بِالاستماع إلى أغنية لـ “الشاب بلال“. وهو ما أوّله الجمهور الجزائري بِأن حامي عرين نادي أيبار الإسباني يُمنّي النّفس بِارتداء زيّ “الخضر”. خاصة وأنّ الأمل في المشاركة مع المنتخب الفرنسي للأكابر يكاد يتلاشى.

وقال لوكا زيدان في مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “ليكيب” الفرنسية ونشرت تفاصيلها، الخميس: “أتطلّع إلى اللّعب في البطولة الفرنسية، وأيضا ارتداء قميص الديكة”.

وسبق للحارس لوكا زيدان (25 سنة) اللّعب في صفوف منتخبات فرنسا للأصناف الصغرى، وعلى مستوى الأندية احترف في إسبانيا فقط.

وجاء توقيت الظهور الإعلامي “مُبرمجا” إلى حدّ ما، إذا علمنا أن مدربي المنتخبات الوطنية عبر أرجاء المعمورة بِصدد ضبط آخر “الروتوشات” على قوائم اللاعبين، لِاقتراب محطّة “الفيفا” للمقابلات الدولية الخاصّة بِشهر جوان المقبل.

ويكون الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد أوصد الباب في وجه لوكا زيدان، لِوفرة البدائل (ماندريا، زغبة، أوكيجة..)، بل حتّى في فئات الآمال والأواسط والأشبال (بولهندي، التلمساني، حماش…)، دون إغفال زملائهم في البطولة الوطنية. أو أن نجل “زيزو” يلعب آخر أوراق مغازلة “الفاف” والجهاز الفني لـ “الخضر”، وبِعبارة أخرى شهيرة “راغبة وتتمنّع”!