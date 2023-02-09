مفاوضات بين الجزائر وبوينغ وآر بيس لاقتناء 15 طائرة

دخلت وزارة النقل منذ أيام في مفاوضات مع شركتي “بوينغ” و”إر بيس” من أجل اقتناء 15 طائرة لدعم الأسطول الجوي.

وزير النقل كمال بلجود وخلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، كشف أن مصالحه تقوم منذ أيام وإلى غاية اليوم بمفاوضات مع شركتي “بوينغ” و”إر بيس” لاقتناء الطائرات.

من جهة أخرى، أكد بلجود أن فرع الصيانة التابع للخطوط الجوية والذي تتواجد به 11 طائرة تحتاج إلى الصيانة كان يواجه مشاكل كبيرة من بينها وجود ميكانيكيين بعدد قليل جدا وكذا انعدام تام لقطع الغيار.

وكإجراءات استعجالية للنهوض بالفرع، تم تعيين مسؤول جديد ومنحه الضوء الأخضر، بالإضافة إلى اقتناء قطع الغيار واستدعاء 20 ميكانيكيا متقاعدا من أجل العودة إلى العمل. يقول بلجود.

وفي السياق ذاته، قال الوزير إن مصالحه تلقت من مختلف الهيئات قائمة تضم 30 ميكانيكيا سيتم توظيفهم لتعزيز هذا الفرع والانتهاء من عملية صيانة الطائرات في شهر مارس المقبل.