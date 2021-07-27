مفتشون يطالبون بالتحقيق في نتائج البكالوريا!

بسبب علامات العلوم الطبيعية للمتفوقين

طالب أساتذة ومفتشو التربية الوطنية الوزارة بضرورة فتح تحقيق للتدقيق في علامات المترشحين في مادة العلوم الطبيعية، شعبة علوم طبيعة وحياة، مؤكدين بأن النقاط التي تحصلوا عليها في مادة التخصص، قد أقصتهم من اختيار تخصص طب بالجامعة، رغم أنهم نالوا شهادة البكالوريا لهذه الدورة بتقدير جيد.

أفادت مصادر “الشروق” بأن عددا كبيرا من المترشحين على المستوى الوطني، شعبة علوم طبيعة وحياة، من الذين نالوا شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 بتقدير جيد، وتم تصنيفهم ضمن قائمة المتفوقين الأوائل، قد تفاجؤوا بالعلامات التي تحصلوا عليها في مادة العلوم الطبيعية والتي لم تتجاوز 15 من 20، مؤكدة بأن أغلبهم قد أقدموا على الطعن في هذه العلامات على مستوى ثانوياتهم، رغم أن القانون واضح ولا يقر الطعن في البكالوريا، بحكم أن عملية التصحيح تخضع لعدة قواعد أبرزها “الإغفال” أو ما يصطلح عليه “بالتشفير”.

ومن جهتهم، وجه مفتشو التربية الوطنية وأساتذة مادة العلوم الطبيعية، نداء مستعجلا لمصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، من أجل فتح تحقيق معمق في علامات المترشحين في مادة التخصص والتي لم ترق إلى المستوى المطلوب ولم تعكس على الإطلاق مجهوداتهم الجبارة المبذولة طيلة موسم دراسي كامل، مؤكدين بأن هؤلاء التلاميذ قد نالوا شهادة البكالوريا بتقدير جيد وممتاز، غير أن علامة مادة العلوم قد أقصتهم من اختيار تخصص طب بالجامعة، فيما توقعوا بأن تكون الأخطاء قد وقعت خلال عملية حجز علامات التصحيحات الثلاثة، وهي العملية الموصوفة بالدقيقة وتتم عادة على مستوى مراكز التصحيح ويشرف عليها نواب رؤساء مراكز التصحيح بشكل شخصي، والتي تراقب ثلاث مرات على الأكثر، للتأكد بصفة قطعية من تطابق العلامات المحجوزة على قاعدة البيانات مع النقاط الممنوحة من قبل الأساتذة المصححين، لتجنب الوقوع في الأخطاء، ومن ثم ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة التلاميذ دون أن يهضم حق أي مترشح.

ويذكر أن شعبة رياضيات قد تصدرت نتائج امتحان شهادة البكالوريا بنسبة نجاح وطنية بلغت 84.10 بالمائة، فيما أحدثت شعبة لغات أجنبية المفاجأة، حيث تمكنت من حجز مكان لها ضمن الأوائل باحتلالها المرتبة الثانية بنسبة نجاح وصلت إلى 74.70بالمائة، فيما جاءت شعبة علوم طبيعة وحياة في المرتبة الرابعة بعد شعبة تقني رياضي بنسبة نجاح بلغت 60 بالمائة.