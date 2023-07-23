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مفتي سلطنة عُمان يدعو الدول الإسلامية لقطع علاقاتها مع السويد

الشروق أونلاين
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مفتي سلطنة عُمان يدعو الدول الإسلامية لقطع علاقاتها مع السويد
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مفتي سلطنة عُمان

دعا مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي يوم السبت، الدولة الإسلامية إلى قطع جميع علاقاتها مع السويد، بعد تكرار حوادث الاعتداء على المصحف الشريف.

وقال الخليلي في تغريدة على تويتر:”إن تمادي السويد في غرورها وعدم تراجعها عن تحديها للإسلام والمسلمين، يضعها في موقف يوجب على المسلمين قطع جميع العلاقات معها”.

يأتي هذا بعد أن قام المتطرف العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا، بتمزيق نسخة من المصحف أمام سفارة بغداد في ستوكهولم.

وتعتبر الحادثة هي الثانية لنفس الشخص، بعد أن رخّصت له السلطات السويدية في وقت سابق بارتكاب نفس الفعل نهاية جوان الماضي.

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