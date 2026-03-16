مقاربة الجزائر في مواجهة الظاهرة الإرهابية شاملة وطويلة المدى

لا تقوم على اعتبارات ظرفية أو معلومات آنية... المستشار ضروي:

أكد محمد الشريف ضروي، المستشار في التخطيط، أن الجزائر تعتمد مقاربة شاملة ومستدامة في مواجهة الظاهرة الإرهابية، مشيراً إلى أن التعامل مع هذا التهديد يتم ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى، لا تقوم على اعتبارات ظرفية أو معلومات آنية، بل تأخذ بعين الاعتبار مختلف التهديدات الأمنية.

وأوضح ضروي، الإثنين، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أن الجيش الوطني الشعبي ينظر إلى الإرهاب والجريمة المنظمة ضمن إطار أمني موحد، حيث تشمل هذه المقاربة مكافحة الجماعات الإرهابية وبقاياها، إلى جانب التصدي لشبكات الجريمة المنظمة، على غرار الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر.

وأضاف أن قيادة الجيش تعتبر هذه التهديدات «كتلة أمنية واحدة» تشكل خطراً على أمن واستقرار البلاد، وهو ما يفسر اعتماد سياسة شمولية في مكافحتها.

وأشار المتحدث إلى أن الجيش يعتمد أيضاً منهجاً استباقياً في التعامل مع مختلف المخاطر الأمنية، لافتاً إلى أن العمليات الرامية إلى تحييد العناصر الإرهابية، حتى وإن بدت محدودة من حيث الأرقام، تحمل رسائل قوية للجهات الداعمة لهذه الجماعات، سواء كانت دولاً أو لوبيات أو مجموعات ذات مصالح معادية، مفادها أن الجزائر قادرة على حماية الوطن وفق مبدأ «تأمين كل شبر من الأرض»، وليس فقط من منظور الحدود الجغرافية.

واعتبر أن هذا النهج يشكل رسالة طمأنة للمواطنين، إذ لا تقتصر المقاربة الاستباقية على الردع الأمني فحسب، بل تسهم أيضاً في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، خاصة وأن تحييد التهديدات يتم غالباً بعيداً عن المناطق الحضرية.

وفي ما يتعلق بمكافحة المخدرات، أوضح ضروي أن انخراط الجيش في التصدي لشبكات الاتجار بها يندرج ضمن رؤية استراتيجية، نظراً لوجود ارتباط وثيق بين الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية، حيث توفر هذه الشبكات مسارات آمنة لتهريب المخدرات، بينما تعتمد الجماعات الإرهابية على عائداتها لتمويل أنشطتها.

ولفت إلى أن كميات المخدرات التي دخلت الجزائر خلال السنوات الأخيرة عبر الحدود لم تعد ذات طابع تجاري فقط كما هو الحال في العديد من دول العالم، بل تحمل أبعاداً جيو-استراتيجية تستهدف، حسبه، الإضرار بالمجتمع الجزائري، خصوصاً فئة الشباب والأجيال الصاعدة.

وأوضح أن عمليات التهريب تتم وفق مخططات تقودها شبكات متعددة وقيادات أمنية وسياسية معادية تعمل على إغراق البلاد بالمخدرات، مشيراً إلى أن الجزائر لم تعد تُستهدف كنقطة عبور فحسب، بل أصبحت مجالاً مباشراً لهذا النشاط الإجرامي، مستدلاً بحجم الكميات المحجوزة بشكل متكرر والمقدرة بملايين الأطنان، إضافة إلى الأعداد الكبيرة من عناصر الشبكات الإجرامية وجماعات الإسناد التي يتم توقيفها.

وختم ضروي تصريحه بالتأكيد على أن الجيش يمتلك اليوم قدرات استخباراتية متقدمة في مواجهة هذه التهديدات، مستفيداً من الاحتكاك الميداني مع هذه الجماعات، إلى جانب اعتماد استراتيجيات تحليلية تقوم على فهم أساليب عملها وتطور تكتيكاتها، بما يعزز فعالية العمل الاستباقي في حماية أمن الجزائر واستقرارها.

س.ع