مقتل جزائري في إطلاق نار بـ”ليون” الفرنسية

قُتل شخص وأصيب 3 آخرين أحدهم في حالة خطيرة، الأربعاء، في إطلاق نار بمدينة ليون، جنوب شرقي فرنسا.

وقال مصدر بالشرطة – لم تتم تسميته – لوسائل إعلام فرنسية إن “ثلاثة أفراد على متن سيارة أطلقوا النيران باستخدام أسلحة ثقيلة على سيارة أخرى كانت تقل أربعة أشخاص”، حسب ما نقلت صحيفة “لاديبيش”.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، توفى سائق السيارة المستهدفة وهو “شخص يحمل الجنسية الجزائرية ويبلغ من 23 عاما”، وأصيب ركاب السيارة وعددهم 3 أشخاص، أحدهم حالته خطيرة.

وأعلنت السلطات الفرنسية فتح تحقيق في الواقعة وبدء البحث عن منفذي الهجوم الذين فروا هاربين بعد إطلاق النار.

يشار إلى أن السلطات ستحقق في الواقعة باعتبارها “قضية قتل وشروع في قتل في إطار عصابة منظمة”.

من جهته، أدان عمدة ليون غريغوري دوسيه، الواقعة، وقال على تويتر إن الشرطة “تعمل بجدية وتصميم” لحماية المواطنين.