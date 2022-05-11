-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مقتل جزائري في إطلاق نار بـ”ليون” الفرنسية

ع. س
  • 612
  • 0
مقتل جزائري في إطلاق نار بـ”ليون” الفرنسية
أرشيف

قُتل شخص وأصيب 3 آخرين أحدهم في حالة خطيرة، الأربعاء، في إطلاق نار بمدينة ليون، جنوب شرقي فرنسا.

وقال مصدر بالشرطة – لم تتم تسميته – لوسائل إعلام فرنسية إن “ثلاثة أفراد على متن سيارة أطلقوا النيران باستخدام أسلحة ثقيلة على سيارة أخرى كانت تقل أربعة أشخاص”، حسب ما نقلت صحيفة “لاديبيش”.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، توفى سائق السيارة المستهدفة وهو “شخص يحمل الجنسية الجزائرية ويبلغ من 23 عاما”، وأصيب ركاب السيارة وعددهم 3 أشخاص، أحدهم حالته خطيرة.

وأعلنت السلطات الفرنسية فتح تحقيق في الواقعة وبدء البحث عن منفذي الهجوم الذين فروا هاربين بعد إطلاق النار.

يشار إلى أن السلطات ستحقق في الواقعة باعتبارها “قضية قتل وشروع في قتل في إطار عصابة منظمة”.

من جهته، أدان عمدة ليون غريغوري دوسيه، الواقعة، وقال على تويتر إن الشرطة “تعمل بجدية وتصميم” لحماية المواطنين.

مقالات ذات صلة
تفاصيل آخر اجتماع لمجلس الثورة وشروط بن خدة

تفاصيل آخر اجتماع لمجلس الثورة وشروط بن خدة

رئاسة الجمهورية تعزي عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة

رئاسة الجمهورية تعزي عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة

إنهاء مهام المديرة العامة للصيدلية المركزية للمستشفيات

إنهاء مهام المديرة العامة للصيدلية المركزية للمستشفيات

بريد الجزائر: تسديد فواتير الهاتف الثابت والانترنت عبر “بريدي موب” أصبح ممكناً

بريد الجزائر: تسديد فواتير الهاتف الثابت والانترنت عبر “بريدي موب” أصبح ممكناً

وزير المجاهدين يكشف: العثور على رفاة آلاف الشهداء الذين كانوا في عداد المفقودين

وزير المجاهدين يكشف: العثور على رفاة آلاف الشهداء الذين كانوا في عداد المفقودين

اعترافات صادمة للمتهمة بقتل زوجها في تبسة

اعترافات صادمة للمتهمة بقتل زوجها في تبسة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد