مقتل جمال بن اسماعيل.. هذه اعترافات بعض الموقوفين في القضية    

عرضت مصالح الأمن اعترافات لبعض الموقوفين في قضية قتل وحرق الشاب جمال بن اسماعيل بمدينة الاربعاء ناث ايراثن.

وظهر في الفيديو الذي عرضته مصالح الأمن عدد من الموقوفين حيث اعترف أحدهم أنه دخل إلى مركبة الشرطة بطلب من شخص كان يرتدي قميصا احمر، وقال “قمت بضرب جمال بن اسماعيل على وجهه ثم دخل شخص اخر يرتدي قميصا اصفر واضاف أنه اراد ضربه فقط وليس حرقه او قتله”.

وقال موقوف اخر و هو استاذ في الشريعة أنه وصل الى تيزي وزو وقام بتصوير الضحية محروقا وشارك الصورة مع صديق على صفحته عبر فيسبوك وقال “وبعدها بساعات أحسست أنني قمت بشيئ غير جيد وأردت مسح الصورة”.

كما عرضت مصالح الامن اعترافات المرأة الموقوفة التي حرضت على التنكيل بجثة الضحية وقالت المراة التي كشفت أنها تعمل ممرضة أنها جاءت لتساعد على إعانة المتضررين من الحرائق لكنها مرت بمكان الجريمة ولما سمعت أن الجثة لشخص متهم باضرام النار قالت جملتها التي تم تصويرها والتي تطلب فيها التنكيل بالجثة وذلك لحماية نفسها خوفا من المتواجدين بمكان الجريمة.

مقتل جمال بن اسماعيل.. القبض على 36 شخصا من بينهم 3 نساء

كشف أعلن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد شاقور، عن إلقاء القبض على 36 شخصا من بينهم 3 نساء واحدة منهن كانت تحرض على ذبح الضحية جمال بن اسماعيل والتنكيل به.

وأوضح مدير الشرطة، الأحد، خلال مؤتمر صحفي عقدته المديرية العامة للأمن الوطني حول تفاصيل قضية مقتل الشاب جمال بن إسماعيل بمدينة الأربعاء ناث إيراثن، أن المشتبه بهم الـ 36 شاركوا في الجريمة من بينهم الذي طعن الضحية وكذا من قام بحرق الجثة وقد حاول البعض الفرار وتم القاء القبض على أحدهم وهو يحاول الفرار إلى دولة المغرب.

وأوضح مدير الشرطة أن الشاب جمال عند علمه أنه محل شبهة من طرف بعض المواطنين باتهامه بقيامه باضرام النيران. تقرب من دورية للشرطة التي اقتادته إلى مقر امن الدائرة وبوصولهم وجدوا المقر محاصر من قبل حشد كبير من المواطنين في حالة هستيرية شديدة.

وأضاف المتحدث أن دورية الشرطة وجدت المقر محاصر من قبل حشد كبير من المواطنين و لم يمسح لهم بالدخول.

وأشار المتحدث أن أفراد الشرطة لم تطلق أعيرة نارية تطبيقا لتعليمات صارمة من القيادة العليا لتفادي حدوث انزلاقات.

مقتل مواطن حرقا بالأربعاء ناث ايراثن.. وزارة العدل تصدر أول تعليق

وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث ايراثن قد أمرت، يوم 12 أوت الجاري، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات مقتل شاب عن طريق الحرق بعد الإشتباه به في اضرام الحرائق بولاية تيزي وزو.

وأفاد بيان لوكيل الجمهورية “على إثر ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي يوم 11 أوت 2021 من قتل مواطن عن طريق الحرق، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث ايرائن الرأي العام، طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، بما يأتي”.

وأوضحت “قامت مجموعة من المواطنين بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة على إثر شكوك راودتهم من أنهم متورطين في حرائق الغابات بمنطقة الأربعاء ناث ايرائن. وبعد أن إعتدوا عليم بالضرب تدخلت مصالح الشرطة لإنقاذهم وتحويلهم إلى مقر الشرطة”.

وتابع البيان “غير أن نفس المجموعة واصلت تهجمها على مقر الشرطة باستعمال العنف وتمكنوا من إخراج أحد الثلاثة وسحبه خارج مقر الشرطة إلى ساحة المدينة والاعتداء عليه بالضرب وإضرام النار في جسده مما أدى إلى وفاته”.

كما تعرض عناصر الشرطة الذين تدخلوا لحماية الضحية وإلقاذه إلى إصابات متفاوتة. يضيف البيان

وأضاف “أمرت نيابة الجمهورية الضبطية القضائية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم أمام القضاء لنيل جزائهم الصارم طبقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية حتى لا تمر هذه الجريمة البشعة بدون عقاب. وسيطلع الرأي العام بنتائج”